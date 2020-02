Scuole chiuse per coronavirus/ Lombardia, Veneto, Emilia: si va verso nuova chiusura

Arriverà oggi la decisione finale sulle scuole circa l’epidemia da coronavirus: ancora chiuse per una settimana o verranno riaperte? La sensazione circolante è che verranno adottate due differenti misure: da una parte quelle destinate alle regioni più colpite, a cominciare da Lombardia, passando per il Veneto e arrivando fino all’Emilia Romagna; dall’altra, tutte le altre zone d’Italia, comunque infette, ma non così tanto da destare seria preoccupazione. Per il primo trittico gli istituti di ogni ordine e grado dovrebbero rimanere chiusi fino a sabato prossimo, 7 marzo, in quanto il contagio ha un’evoluzione ancora troppo veloce. Soddisfatta la regione Lombardia, che ha chiesto appunto espressamente che le misure restrittive vengano allungate di altri sette giorni, un po’ meno invece il Veneto, con Luca Zaia che più volte si era auspicato un ritorno alla normalità fin dal due marzo. Si tornerà invece alla normalità nelle altre 4 regioni dove gli infetti sono considerevoli ma comunque non preoccupanti, leggasi Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Marche.

SCUOLE CHIUSE PER CORONAVIRUS: VIETATE ANCHE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Riapertura che varrà anche per le province autonome di Trento e Bolzano, così come per il Trentino Alto Adige, che già da diverse ore aveva di fatto annunciato il ritorno in aula. Angelo Borrelli, numero uno della protezione civile, aveva anticipato nella giornata di ieri le misure di contenimento: “Sulle scuole si sta lavorando a un provvedimento che sarà di nuovo generalizzato per tutte le regioni, prevedendo un comportamento uniforme, condiviso e concordato”, così come il presidente della regione Piemonte, che aveva precisato: “Si va verso soluzioni differenziate tra Lombardia, Veneto, Emilia e le altre regioni”. Assieme alle scuole resteranno vietate anche le manifestazioni pubbliche, mentre potrebbero riaprire lentamente musei, teatri, cinema e luoghi di cultura. Vietate fino al 15 marzo le gite scolastiche sia in territorio nazionale che straniero, e salvo l’anno, anche a chi non raggiungerà i 200 giorni di scuola.

