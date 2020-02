Scuole chiuse per coronavirus/ Stop attività a Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione

Scuole chiuse per coronavirus, scatta l’allarme in Lombardia: ufficiale la sospensione delle attività scolastiche a Casalpusterlengo, Codogno e Castiglione d’Adda. Come vi abbiamo raccontato, al momento i casi di contagio confermati sono sei ma c’è il timore che il bilancio possa aumentare con il trascorrere delle ore. Le autorità locali hanno deciso di adottare contromisure significative per i cittadini ed è arrivata la conferma della chiusura delle scuole nei tre Comuni più colpiti dal contagio del coronavirus. A Casalpusterlengo è stato proclamato lo stop delle attività in scuole e nidi fino a martedì, mentre a Codogno scuole e nidi resteranno chiusi domani. A Castiglione d’Adda scuole chiuse fino al 25 febbraio 2020, con la sospensione delle attività «ricreative, sportive e di socializzazione», comprese le manifestazioni per il Carnevale. A Lodi, infine, non ci saranno scuole chiuse ma è stata diramata la sospensione delle gare dei campionati di pallavolo, pallacanestro, calcio a 11 ed atletica.

SCUOLE CHIUSE PER CORONAVIRUS, ALLERTA IN LOMBARDIA

Vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore sulle scuole chiuse per coronavirus, mente l’Assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha invitato i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali: «Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l’indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio». Ha poi aggiunto in una nota: «È attiva da ieri sera una task force regionale che sta operando in stretto contatto con il Ministero della Salute e con la Protezione Civile. La maggior parte dei contatti delle persone risultate positive al Coronavirus è stata individuata e sottoposta agli accertamenti e alle misure necessarie».

