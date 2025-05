Scuole chiuse domani, lunedì 5 maggio 2025: l’elenco completo in vista del maltempo

Dopo la pubblicazione del consueto bollettino di allerta per il maltempo in Italia previsto per la giornata di domani – lunedì 5 maggio 2025 – stanno arrivando anche le prime notizie sulle scuole chiuse da prefetti e sindaci per evitare che mettere in pericolo i cittadini durante le fasi più intense delle abbondanti precipitazioni previste per le prossime ore: attualmente sono numerose le regioni sulle quali vige l’allerta meteo (tra gialla e rossa) e le maggiori criticità sono attese tra Emilia, Toscana e Lombardia; mentre a livello di scuole chiuse per ora abbiamo conferme solamente da una provincia con l’ipotesi che altre potrebbero unirsi nelle prossime ore.

Partendo proprio da qui, a decidere di tenere le scuole chiuse domani – lo ripetiamo, lunedì 5 maggio 2025 – è stata grosso modo l’intera provincia di Massa Carrara in particolare per quanto riguarda i comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana e Zeri: il nostro consiglio è quello di rimanere sempre aggiornati – specialmente se si vive in una delle aree di maggiore allerta – consultando di tanto in tanto i siti ufficiali del comune di residenza e della scuola frequentata; anche – e forse soprattutto – prima di mettersi alla guida nella mattinata di domani.

Maltempo in Italia: cosa dice il bollettino sull’allerta meteo della Protezione Civile

Oltre alle scuole chiuse – poi arriveremo anche al bollettino sul maltempo in Italia – è importante precisare che il comune di Firenze (ed altri minori) ha nel frattempo emesso il consueto decreto per disporre la chiusura di tutti i luoghi di aggregazione all’aperto tra cimiteri, parchi pubblici, impianti sportivi di vario tipo e mercati: anche in tal senso è sempre importante controllare il sito del comune per rispettare – la dove possibile – i vari divieti imposti dai sindaci ed evitare di mettersi inutilmente in pericolo.

Venendo alla mappa del maltempo in Italia, secondo il bollettino della Protezione civile l’allerta meteo arancione di domani riguarderà diversi settori di Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, mentre al contempo tra Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Trentino, Umbria e Veneto sarà in vigore una piuttosto generalizzata allerta di colore giallo: proprio su queste regioni si concentrerà il maltempo, con violenti temporali – che potrebbero anche causare altrettanto violente grandinate – che inizieranno ad abbattersi già nella serata di oggi.