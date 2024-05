Scuole chiuse per maltempo domani, venerdì 17 maggio 2024/ Vicenza, Milano, Monza: le province a rischio

SCUOLE CHIUSE PER RISCHIO MALTEMPO: LE ZONE PIÙ CRITICHE VERSO VENERDÌ 17 MAGGIO 2024

Prosegue la forte allerta meteo nel Nord Italia per l’ondata eccezionale di maltempo come ultima coda della “primavera” più bagnata degli ultimi anni: dopo che già oggi alcune scuole sono rimaste chiuse per i nubifragi e gli allagamenti durante la giornata di mercoledì, anche per domani 17 maggio 2024 si profila una giornata molto complessa per le chiusure scolastiche in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, le aree maggiormente colpite dal maltempo.

Selahattin Demirtas, leader curdo, condannato a 42 anni di carcere/ "Ha distrutto l'unità della Turchia"

Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile, per le prossime 24 ore sono previste allerte rosse in Veneto nell’area di Vicenza, nel Basso Brenta, Basso Adige e Basso Piave: allerta meteo arancione invece in Lombardia ed Emilia Romagna, specie per la provincia di Milano. Nell’ordinanza di stato d’emergenza firmata dal Governatore del Veneto Luca Zaia, viene considerata preoccupante la situazione dei bacini di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione, Livenza e Lemene.

Serena Mollicone, il carrozziere Belli: "La vidi litigare con un ragazzo"/ "Era biondo, forse alto come lei"

Gli scenari del maltempo portano inevitabilmente il discorso sulla possibilità di scuole chiuse anche per la giornata di venerdì 17 maggio: le aree maggiormente a rischio restano le provincie di Milano, Monza e Vicenza, le stesse che tra ieri e oggi hanno imposto la chiusura di alcuni istituti scolastici nei quartieri più colpiti dagli allagamenti e dalle esondazioni dei fiumi cittadini (vedasi Lambro e Seveso esondati in Lombardia e Brianza e l’Orolo e il Bacchiglione nel vicentino). A Vicenza in particolare alcuni danni ingenti sono stati segnalati in diverse scuole della provincia, così come l’asilo di Bellinzago nel Milanese ieri ha dovuto chiudere le classi facendo intervenire i Carabinieri per trarre in salvo i bimbi.

Tir in fiamme sull'Autostrada A2 tra Rogliano e Altilia/ Traffico deviato a causa dell'incidente

LA LISTA DELLE SCUOLE CHIUSE (PER ORA) DOMANI NEL NORD ITALIA

Vista la situazione di forte complessità e di continui aggiornamenti sulle previsioni meteo, l’allarme maltempo per la giornata di domani venerdì 17 maggio 2024 sta portando diverse amministrazioni a dover decidere sulla chiusura delle scuole anche nell’ultimo giorno della settimana. Il consiglio resta quello di monitorare sul sito del proprio Comune l’aggiornamento eventuale sullo stato del maltempo e le eventuali ordinanze di scuole chiuse per la giornata di domani: una ulteriore comunicazione ufficiale arriverà anche dall’istituto scolastico indirizzato dall’ordinanza di chiusura.

Al momento in cui vi scriviamo, sicuramente avrà scuole chiuse venerdì il comune di Villasanta in provincia di Monza presso la Scuola primaria Villa e l’Asilo Tagliabue: riapriranno invece domani le scuole di Roncello e Bellusco rimaste chiuse, sempre in Brianza, nella giornata di oggi. In attesa di decisioni ufficiali del Comune di Milano, resta da monitorare con attenzione l’evoluzione del maltempo per le scuole seguenti: Rodari di Opera, Torno di Castano Primo, l’asilo di Masate, Paroli e Bachelet di Abbiategrasso. A Monza invece ancora da valutare la situazione delle scuole rimaste chiuse giovedì, ovvero Istituto Preziosissimo Sangue, scuola Primaria De Amicis, scuola dell’Infanzia Umberto I, asilo nido Centro e scuola secondaria di primo grado Confalonieri. Il Comune di Vicenza ha diramato lo stato di allarme per il maltempo, in unità con lo stato di emergenza della Regione Veneto: resta da capire se verranno chiuse alcune/tutte le scuole domani 17 maggio, ma la decisione verrà presa solo in serata dopo le dovute riunioni con i servizi di monitoraggio sul territorio. Quasi certamente rimarranno chiuse le scuole di Monselice dopo la frana delle scorse ore che ha rischiato di produrre danni ancora più gravi di quanto già segnalato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA