Scuole chiuse, quando riaprono?/ Azzolina “No a maggio, Troppi morti. A settembre..”

Le scuole sembrano destinate a restare chiuse anche a maggio, per poi ripartire, fra mille incertezze, a settembre. Lo si capisce chiaramente dalle recenti dichiarazioni della ministra dell’istruzione, Azzolina, ai microfoni del Corriere della Sera: «Il governo a giorni prenderà una decisione – le sue prime parole – ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti». A domanda su eventuale riapertura a macchia di leopardo, lì dove il virus sembrerebbe essere ormai quasi scomparso, la titolare del Miur glissa dicendo: «Scegliere di seguire un principio di cautela, come consigliato dalla comunità scientifica, è una decisione molto politica. E non affatto scontata. Solo ieri ci sono stati altri 525 morti. Non cancelliamo gli sforzi fatti finora». Fino a settembre i genitori dovranno quindi organizzarsi, visti i figli a casa, e a riguardo la Azzolina specifica: «Aiuteremo le famiglie con un’estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter».

SCUOLE CHIUSE, AZZOLINA: “CI SARANNO ANCHE INSUFFICIENZE”

Si passa quindi alle questioni più tecniche, ovvero, alle votazioni e alle pagelle. A riguardo l’Azzolina specifica che vi saranno anche insufficienze: «Se lo studente merita 8 avrà 8, se merita 5 avrà 5. La didattica a distanza ci ha permesso di mettere in sicurezza l’anno che altrimenti sarebbe andato perso. Alla fine tutti avranno un voto. Chi risulta insufficiente recupererà il prossimo anno con attività individualizzate». Ancora incertezze per quanto riguarda l’esame di maturità, non è ben chiaro se questo si farà online, oppure, fisicamente in aula: «Ricevo lettere di studenti – dice a riguardo la Azzolina – che mi chiedono un esame in presenza: sarebbe auspicabile, vedremo se si potrà. Escludo l’ipotesi mista: studenti a scuola e professori a casa». Da escludere invece che le lezioni vengano recuperate in estate: «La scuola ha chiuso ma non si è mai fermata. Significherebbe non riconoscere il lavoro di queste settimane. E l’Italia ha già uno dei calendari più lunghi d’Europa». Le incertezze, poi, rimarranno anche a settembre, e per la ripresa è stata istituita un’apposita commissione: «Sarà guidata da Patrizio Bianchi. Lavoriamo per la riapertura ma anche per la scuola che dovrà nascere da questa emergenza. Serve un grande progetto di innovazione».

“A SETTEMBRE I RECUPERI PER CHI AVEVA INSUFFICIENZE”

Il nuovo anno scolastico dovrebbe iniziare il primo settembre, ma anche in questo caso non vi è alcuna ufficialità: «Dedicheremo le prime settimane al lavoro per chi è rimasto indietro o ha avuto insufficienze. Ma non abbiamo stabilito le date, lo faremo insieme alle Regioni». Ma l’idea dei doppi turni non sembra reale: «Stiamo valutando tante soluzioni. Sono contraria all’idea di raddoppiare l’orario del personale scolastico. Smettiamo di pensare che un docente lavori solo 18, 24 o 25 ore alla settimana». Più probabile invece l’alternanza scuola fisica/didattica online: «Se sarà necessaria la didattica a distanza, ci faremo trovare pronti. Oltre ai fondi già stanziati arriveranno presto altri 80 milioni». Complicato invece immaginare una scuola dove i ragazzi saranno distanziati e con le mascherine: «Non mi piace l’idea di studenti con la mascherina a scuola. E come si fa a chiedere ad un bambino di rispettare la distanza di sicurezza?». Infine, sui concorsi per assumere i precari, la Azzolina ribadisce quanto già detto pochi giorni fa: «I concorsi si faranno.È l’unico modo per poter assumere a settembre. Quello straordinario per 24 mila precari svolgerà appena le condizioni lo permetteranno. I docenti casomai saranno assunti dal primo settembre».



