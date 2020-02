Scuole e Università chiuse per Coronavirus/ Novità 1 marzo: Regioni coinvolte e fake

Siamo nella settimana “decisiva” per capire se le misure anche molto dure imposte al Nord Italia per l’emergenza Coronavirus avranno o meno effetti positivi sulle limitazioni al contagio: le scuole chiuse, le Università serrate, gli uffici pubblici ridotti e le aziende in smart working per almeno due settimane, le decisioni prese sono diverse e “condivise” dalle principali Regioni coinvolte. I numeri ad oggi raccontano di 7 morti e 283 contagiati tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Trentino Alto Adige e un ultimo caso scoperto anche in Sicilia: per evitare però ulteriori disagi e contagi, il Governo sta provando a varare un protocollo unico per tutte le Regioni (scatenando tra l’altro le polemiche con Lombardia e Veneto sul fronte autonomia, ndr) anche se per il momento non vi sono novità significative in merito all’ordinanza del Miur valida fino al prossimo 1 marzo. Ad oggi restano bloccati a casa oltre 3 milioni di studenti dopo la decisione di chiusura delle scuole in Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Il termine ultimo è il 1 marzo prossimo ma è anche possibile che vi si possa allungare il tempo di “quarantena” oppure una riapertura parziale a scacchiera nelle zone dove non si avranno avuti contagi di Coronavirus nelle prossime giornate.

SCUOLE CHIUSE PER CORONAVIRUS: TUTTE LE FAKE NEWS

Governo e Miur entro la fine settimana decideranno cosa fare per la riapertura possibile di scuole e Università anche se intanto va confermato come non vi siano altre Regioni con l’ordinanza di istituti chiusi, a differenza di quanto emerso ad esempio ieri con il “tentativo” delle Marche e della Calabria subito fermate dall’intervento del Premier Conte. Circolano in molte chat di WhatsApp messaggi che citano presunte decisioni del governo in senso opposto con addirittura la proroga di chiusura scuole fino al 5 marzo prossimo. Ebbene, è tutto falso: come scrive la Ministra Azzolina su Twitter «Sono costretta a ripeterlo: in questa fase alimentare false notizie sulla chiusura delle scuole è da irresponsabili. Le decisioni vengono prese e comunicate dalle autorità competenti. Quindi il consiglio è questo: ascoltare solo le fonti ufficiali». Il Ministero ha poi diffuso una nota in cui raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali. L’appello del Miur a scuole e studenti è poi diretto: «Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione, tramite i propri canali istituzionali e i canali social. È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di notizie e voci infondate o non verificate». Medesima smentita arriva dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dopo le fake news circolate sulla chiusura delle scuole a Napoli e province campane «ATTENZIONE alle notizie false (alle fake news) che stanno girando in maniera incontrollata sulla rete e sui social riguardo al coronavirus. Vi invitiamo a seguire soltanto le comunicazioni che arrivano dai canali informativi ufficiali del Governo, del Ministero e della Regione Campania». Quello che invece è stato confermato stamattina dal Miur e dal Governo è la sospensione immediata di tutte le gite scolastiche e le uscite didattiche fino al 15 marzo, mentre verrà deciso in un secondo momento cosa fare per il resto dell’anno scolastico.

Sono costretta a ripeterlo: in questa fase alimentare false notizie sulla chiusura delle scuole è da irresponsabili. Le decisioni vengono prese e comunicate dalle autorità competenti. Quindi il consiglio è questo: ascoltare solo le fonti ufficiali. ▶️ https://t.co/L6vtOJLfNi — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) February 25, 2020





