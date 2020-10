SCUOLE ISLAMICHE IN SUDAN/ Bambini picchiati, incatenati e abusati

Una indagine coraggiosissima, condotta da un giornalista della Bbc che per prepararsi aveva trascorso diversi mesi sotto copertura a Khartoum, capitale del Sudan. Viene raccontata dal quotidiano inglese The Guardian: l’uomo è riuscito a infiltrarsi nelle cosiddette khalwas, le scuole islamiche, durante le preghiere serali. Qui ha potuto assistere a scene orribili. Solitamente una cinquantina di ragazzi con i loro insegnanti, degli sceicchi. Quando si inginocchiavano poteva sentire il rumore di catene: le loro gambe erano tutte ammanettate. Di nascosto il giornalista è riuscito a filmare. L’indagine è nata dopo le tante accuse di violenze nei confronti dei minori nelle scuole islamiche, picchiati, incatenati e vittime di abusi sessuali. Di khalwas ne esistono nel Sudan almeno trentamila in cui si insegna a studiare a memoria il Corano. Invece di mandare i figli alle scuole pubbliche le famiglie più povere li mandano qui perché ai bambini viene offerto cibo e un luogo dove dormire gratuitamente. L’indagine è durata più di due anni. Il giornalista racconta di aver visto bambini picchiati e ammanettati come animali, incatenati a gruppi di sei o sette mentre gli sceicchi li fanno girare in tondo. Quando uno cade, devono rialzarsi perché vengono frustati.

LE SCUOLE ISLAMICHE DEL SUDAN

Nel 2018 ad Ahmed Hanafy, un rispettato khalwa a Darfur in una stanza di studio, sotto un caldo tetto di lamiera ondulata, un bambino è stato tenuto fermo e frustato più di 30 volte da un insegnante. L’unico suono nella stanza era lo sferzare della frusta e le grida angosciate del ragazzo. Un altro caso inquietante è stato quello di due ragazzi di 14 anni, Mohamed Nader e Ismail. Quando li ha visitati in ospedale, erano sdraiati a pancia in giù, privi di sensi, con la schiena spogliata di carne. Sono stati picchiati e torturati così duramente che sono quasi morti. “Li hanno tenuti in una stanza per cinque giorni senza cibo né acqua”, ha detto il padre di Mohamed Nader, Nader. “Hanno strofinato il catrame su tutto il corpo. [Mohamed Nader] è stato picchiato così duramente che puoi persino vedere la sua spina dorsale “. Nonostante la denuncia, la polizia ha rilasciato i due insegnanti su cauzione e la scuola islamica è rimasta aperta e funzionante. Gli abusi sessuali sono la norma, da parte di studenti più grandi. Il giornalista è riuscito a parlare con lo sceicco che dirige la scuola, il quale ha detto che l’uso delle catene è un beneficio per i ragazzi, e alle accuse di abusi sessuali si è infuriato dicendo che non era vero e che stava insultando il Corano. Grazie all’attuale governo di transizione formatosi dopo la rivolta del 2018, sono cominciate indagini di polizia sulle scuole islamiche. Alcune hanno chiuso.



