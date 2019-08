Scusa ma ti chiamo amore/ Video, su Italia 1 il film con Raoul Bova (25 agosto 2019)

Scusa ma ti chiamo amore andrà in onda su Italia 1 nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 agosto, alle ore 14.00. Si tratta di un film romantico del 2008 scritto e diretto da Federico Moccia ed interpretato da Michela Quattrociocche, Raoul Bova, Luca Angeletti e Francesco Apolloni. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Moccia stesso, che ha anche adattato la sceneggiatura e ha diretto la pellicola. La pellicola riscosse un grandissimo successo, tanto che si decise di tornare con il sequel “Scusa ma ti voglio sposare”. Il film riflette sulle storie d’amore con molta differenza d’età e si interroga sulla possibilità di vedere l’amore come unico sovrano del nostro destino e in grado di superare anche gli ostacoli più grandi. Fu il primo vero successo di Michela Quattrociocche nota anche per essere la moglie dell’ex calciatore Alberto Aquilani.

Scusa ma ti chiamo amore, la trama del film

Voltiamo pagina e diamo uno sguardo alla trama di Scusa ma ti chiamo amore. Niki (Michela Quattrociocche) è una giovane liceale. Nonostante frequenti l’ultimo anno la maturità è l’ultimo dei suoi problemi e la ragazza passa il temp con le amiche fra feste e sfilate. Alex (Raoul Bova) è invece un uomo ormai maturo, che si è lasciato da poco con la sua fidanzata storica. Fra i due non c’è stata una vera e propria rottura, ma la loro relazione non aveva ormai più senso, dopo tanti anni. Alex è un pubblicitario fra i più quotati dell’agenzia in cui lavora. Quando arriva però un giovane rampante che rischia di portargli via posto e prestigio, Alex comincia ad entrare in crisi. I migliori amici di Alex, Enrico (Luca Angeletti), Flavio (Ignazio Oliva) e Pietro (Francesco Apolloni) sono tutti sposati e vorrebbero vedere anche lui sistemato con una brava ragazza. Una mattina però Alex e Niki si scontrano per caso, in strada, e fra i due nasce rapidamente un amore profondo, nonostante i quasi 20 anni di differenza fra loro e tutte le conseguenze che questo comporta. Come vedranno le amiche di Niki un uomo che potrebbe quasi essere loro padre? E gli amici e i famigliari di Alex accetteranno una ragazza così giovane?

