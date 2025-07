Scusate se esisto! è una commedia che con ironia tratta il tema serio del gender gap, con Paola Cortellesi e Raoul Bova. Diretto da Riccardo Milani

Giovedì 31 luglio, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, la commedia italiana dal titolo Scusate se esisto!. Una brillante produzione diretta da Riccardo Milani nel 2014 e co-prodotta da Italian International Film e Rai Cinema. Le musiche sono invece del compositore Andrea Guerra, che con Milani aveva già lavorato l’anno precedente in Benvenuto Presidente! (2013).

Protagonisti assoluti sono Paola Cortellesi e Raoul Bova (alla loro seconda esperienza insieme sul set dopo Nessuno mi può giudicare del 2011), affiancati da un cast ricchissimo: Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Cesare Bocci, Marco Bocci ed Ennio Fantastichini.

La trama del film Scusate se esisto!: il tetto di cristallo aggirato

Scusate se esisto! è una commedia che racconta il percorso di Serena Bruno (Paola Cortellesi), una donna brillante, laureata in architettura e che ha ottenuto importanti successi professionali all’estero. Decisa a mettere le sue competenze al servizio del suo Paese, torna in Italia convinta di trovare opportunità all’altezza del suo curriculum.

Purtroppo, la realtà è molto diversa da quella che aveva immaginato: il mercato del lavoro si rivela chiuso, ostile e pieno di barriere, soprattutto per una donna. Serena, nonostante sia estremamente preparata, si ritrova costretta ad accettare impieghi umili e del tutto lontani dal suo settore. La svolta arriva quando incontra Francesco, interpretato da Raoul Bova, un uomo affascinante ed ironico con cui instaura un rapporto di complicità e amicizia profonda.

Francesco la supporta emotivamente e professionalmente, aiutandola ad elaborare un piano audace per aggirare le discriminazioni di genere: Serena decide di presentare un progetto di riqualificazione urbana fingendosi un uomo, sperando così che il suo lavoro venga finalmente valutato per il suo valore. Il progetto riguarda la riqualificazione del Corviale, un enorme e controverso complesso abitativo alla periferia di Roma. Grazie all’aiuto di Francesco e al suo talento, Serena riesce a conquistare l’attenzione della commissione e a dare avvio ad una trasformazione importante.

