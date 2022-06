Scusate se esisto, Rai 1/ Trama e cast del film con Paola Cortellesi e Raoul Bova

Scopri il cast di “Scusate se esisto”

Scusate se esisto va in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 15 giugno, a partire dalle 21.20. Si tratta di una commedia italiana del 2014 distribuita da 01 Distribution e prodotto da Lucisano. La regia è di Riccardo Milani. All’inizio comincia a lavorare al fianco di grandi registi come Moretti, Lucchetti, Monicelli Vancini. Il primo premio che vince è il Leone di bronzo che gli viene conferito al Festival di Cannes per la migliore pubblicità. Il suo esordio arriva nel 1997 con Auguri professore. Il cast è formato da Paola Cortellesi, la sua carriera inizia molto presto, presta la voce per la canzone “Cacao Meravigliao” siglia del programma di Arbore Indietro tutta. A 19 anni lavora in radio per Rai Radio 2. Nel 1997 approda in televisione impersonando una ragazza argentina, un ruolo comico che Boncompagni vuole nel suo programma Macao. Il successo la Cortellesi lo raggiunge sempre in televisione con i programmi Mai dire goal, mai dire lunedì. Mai dire GF, Mai dire domenica. Al cinema esordisce nel 2000 con Chiedimi se sono felice -. Nella sua carriera ha vinto come migliore attrice protagonista un David di Donatello e quattro Nastri d’Argento. Il protagonista maschile è Raoul Bova, dopo una precoce carriera da nuotatore passa alla recitazione esordendo nello sceneggiato Una storia italiana. Il successo gli arriva nel 1993 con il film dei fratelli Vanzina Piccolo grande amore. Nel film un ruolo insolito lo riveste Marco Bocci che mette in risalto le sue doti di attore comico interpretando l’amico gay di Raoul Bova. Bocci conquista il pubblico italiano con la serie televisiva Squadra antimafia dove interpreta il vice questore Domenico Calcaterra. Di recente è stato protagonista della fiction di successo Fino all’ultimo battito.

Scusate se esisto, la trama del film: una commedia densa di equivoci

Leggiamo la trama di Scusate se esisto. Serena è un architetto talentuoso molto apprezzato all’estero. Stanca di stare lontano dall’Italia decide di fare ritorno al suo paese, sperando di trovare una nuova occupazione per mettere in pratica quello che ha potuto imparare stando lontano da casa. La realtà però è ben diversa. Serena Bruno, questo è il nome della protagonista lavora su un progetto di riqualificazione del quartiere Corviale a Roma, ma nonostante il lavoro sia ottimo, non riesce a farlo accettare. A Roma fa la conoscenza di Francesco, un bell’uomo con un figlio e divorziato che a un certo punto della sua vita si è accorto che le sue tendenze sessuali sono altre, difatti è amico di Nicola interpretato da Marco Bocci anche lui gay. Caduta la speranza di poter conquistare il cuore di Francesco, Serena si accontenta della sua amicizia che torna a essere utile quando alla presentazione del progetto, a causa del suo cognome, viene scambiata per un uomo. Quando si presenta davanti alla commissione, tutti si aspettano di trovare di fronte a loro il signor Bruno, a questo punto Serena gioca sui malintesi e dice di essere la sua assistente. Quando i dirigenti chiedono di incontrare Bruno, la donna chiederà aiuto a Francesco che dovrà far credere, attraverso una video conferenza, di stare in Giappone per affari e dietro suggerimento di Serena si farà passare per l’ideatore del progetto. Alla fine Serena stanca di recitare un parte che non le compete, la smette di fingersi di essere qualcun altro e rivela che Serena Bruno è una donna e non un uomo.

