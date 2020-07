Scusate se esisto/ Video, su Rai 1 il film con Raoul Bova e Paola Cortellesi

Scusate se esisto va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, giovedì 30 luglio, alle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2014 da Rai Cinema in collaborazione con italian International Film mentre la distribuzione botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution. La pellicola è stata diretta dal regista Riccardo Milani il quale ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Giulia Calenda, Paola Cortellesi, Furio Andreotti e Ivan Cotroneo. Nel cast figurano tra gli altri Raoul Bova, Paola Cortellesi, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci e Ennio Fantastichini.

Scusate se esisto, la trama del film

Ecco la trama di Scusate se esisto. Serena è un architetto di origine abruzzese che dispone di enorme talento e che per avere successo ha deciso di trasferirsi a Londra. Qui ha potuto trovare i giusti stimoli e soprattutto l’ambiente adatto per gestire al meglio questa sua professione diventando un punto di riferimento nel settore. Ad un certo punto però inizia ad avere nostalgia di casa e in particolar modo della sua amata Italia. Questo la porta a prendere una decisione assolutamente incomprensibile agli occhi dei suoi colleghi ma anche di tanti altri componenti della sua famiglia in quanto sta per lasciare un lavoro sicuro e ben retribuito a Londra per ritornare in Italia dove le condizioni del mondo del lavoro non sono ancora quelli ottimali, soprattutto per le donne.

Serena tuttavia armata di grande entusiasmo e soprattutto voglia di vivere nel suo paese, decide di lasciare Londra e quindi di andare a vivere a Roma sperando di poter trovare quanto prima uno studio oppure una società interessata ad un architetto del suo livello che ha peraltro un curriculum di tutto rispetto. Dopo l’iniziale entusiasmo la donna dovrà iniziare a fare i conti con quella che è la realtà dei fatti ed in particolar modo una incredibile difficoltà nel trovare lavoro come architetto in quanto donna. Non volendo ritornare indietro e quindi nella città londinese decide di prendere una soluzione ancora più incredibile ossia quella di farsi passare per un uomo.

L’occasione giusta per dimostrare a tutti di essere altrettanto brava se non di più rispetto ad un collega maschio è quella di presentare un progetto per riqualificare un quartiere romano ormai degradato e completamente abbandonato dalle istituzioni. Il suo progetto è molto interessante ma devi riuscire a mantenere celata la sua vera identità. Durante questa incredibile avventura farà la conoscenza di un affascinante romano di nome Francesco con il quale prima stringe amicizia per poi lasciarsi andare in una incredibile relazione amorosa.

