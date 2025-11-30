Se Dio vuole è una divertente commedia con bravissimi attori, tra cui i protagonisti Alessandro Gassman e Marco Giallini. La regia è di Edoardo Falcone

Se Dio Vuole, film Rai 2 diretto da Edoardo Falcone

Domenica 30 Novembre, il pomeriggio di Rai 2 propone alle 15.20 il film Se Dio vuole, una produzione Made in Italy scritta e diretta nel 2015 dal regista Edoardo Falcone.

Tra gli attori principali, citiamo Marco Giallini (Tommaso), Alessandro Gassmann (Don Pietro Pellegrini), le attrici Laura Morante e Ilaria Spada, Edoardo Pesce nel ruolo di Gianni Malloni, Enrico Oetiker e altri attori italiani.

La casa di produzione Rai Cinema firma questa divertente pellicola con le musiche di Carlo Virzì, fratello del regista Paolo Virzì, la fotografia di Tommaso Borgstrom, i costumi di Luigi Bonanno, il montaggio di Luciana Pandolfelli.

La trama del film Se Dio vuole: un insolito coming out

In Se Dio vuole Tommaso De Luca è uno stimato medico cardio-chirurgo che abita con la moglie Carla, un’affascinante donna che si scoprirà essere alcolizzata (trascorre inoltre le sue giornate ad adottare bambini a distanza), la figlia Bianca (che abita nell’appartamento accanto assieme al marito) e il figlio Andrea, giovane appena iscritto alla facoltà di medicina.

Si tratta di una tipica famiglia borghese italiana, con tutte le sue sfaccettature e le sue piccole contraddizioni: un padre orgoglioso del figlio che vuole proseguire i suoi passi, una figlia che non si è allontanata dal nucleo familiare e che ha trovato un buon marito, una moglie attenta e scrupolosa.

In uno spaccato di questo tipo, ricco di valori confezionati e luoghi comuni, il figlio Andrea trascinerà la sua famiglia in una vera tempesta.

Una sera Tommaso scopre i figlio dalla finestra mentre parla con un ragazzo e crede che sia gay; dopo che Andrea dichiara di voler fare un annuncio a cena, il padre pensa proprio che suo figlio farà coming out, e organizza una serata con tutte le migliori intenzioni.

E invece, Andrea non è omosessuale, ma vuole prendere i voti e farsi prete.

Da questo annuncio, il film diventerà sempre più spassoso, con una serie di misunderstanding e di malintesi che renderanno la visione molto veloce, divertente, coinvolgente.

La decisione di Andrea, che si verrà a sapere essere stata fortemente caldeggiata dal sacerdote del paese, Don Pietro (Alessandro Gassmann), scatenerà una serie di eventi a effetto domino che coinvolgeranno l’intero nucleo familiare.

E il padre Tommaso, medico e convinto ateo, dovrà subire questo concatenarsi di accadimenti: deciso a smascherare la dubbia fede del prete e a metterlo in cattiva luce, il padre di famiglia comincerà una vera guerra a suon di colpi bassi. Tommaso pensa proprio che il sacerdote abbia fatto il lavaggio del cervello al figlio. Come finirà questa storia?