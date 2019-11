Se Dio vuole/ Video, su Rai 1 il film con Marco Giallini (oggi, 27 novembre 2019)

Per chi volesse partecipare alla messa in onda del film Se Dio vuole, sappia che questa pellicola verrà trasmessa su Rai 1, alle ore 21.25, il giorno 27 novembre. Questo lungometraggio può essere considerato come una commedia. Gli attori protagonisti di questo film sono: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Ilaria Spada e Laura Morante. L’anno di uscita del film Se Dio vuole è il 2015 e il suo regista si chiama Edoardo Falcone. Le musiche, presenti in questa pellicola, sono state composte da Carlo Virzì. Quest’ultimo è un musicista italiano, che nel 2011 ha vinto il Premio Ennio Morricone per aver realizzato la colonna sonora della pellicola La prima cosa bella. Nel lungometraggio in esame recitano Laura Morante e Alessandro Gassman. La prima ha lavorato in altre pellicole importanti, come Ricordati di me e L’amore è eterno finché dura, mentre il secondo, per la sua partecipazione in Caos calmo, si è aggiudicato un David di Donatello.

Se Dio vuole, la trama del film

Nello sceneggiato Se Dio vuole il protagonista è Tommaso. Quest’ultimo è un uomo che fa un lavoro molto importante, vale a dire il cardiochirurgo. Tommaso è sposato da tantissimi anni con Carla, che è una donna affascinante e volitiva, che ha l’abitudine di adottare bambini a distanza. La coppia ha due figli, che si chiamano Bianca e Andrea. La prima è una ragazza che non ha nessuno scopo nella vita, infatti non ha idee e passioni da coltivare. Il secondo invece è un giovane molto brillante, che ha deciso di frequentare la facoltà di Medicina. Negli ultimi tempi, però, Andrea è abbastanza cambiato, in quanto non parla con nessuno e la sera di solito esce senza dire dove va ai genitori e alla sorella. Tutta la famiglia pensa allora che il ragazzo sia gay. Tommaso, però, non è affatto preoccupato della possibile omosessualità del figlio, poiché lui è un uomo che odia qualsiasi tipo di discriminazione. Un giorno, quindi, Andrea convoca i genitori e Bianca e dice loro di voler diventare un sacerdote. Tommaso, essendo un ateo convinto, non prende affatto bene la decisione del figlio di volersi fare prete. Il cardiochirurgo finge dunque di appoggiare la scelta di Andrea, ma poi inizia a seguirlo di nascosto per indagare su di lui. Poco dopo, Tommaso scopre che ad aver convinto il figlio a dedicare la vita a Dio è Don Pietro. L’uomo decide quindi di fare la guerra a questo prete e di affrontarlo senza esclusione di colpi.

Il trailer di Se Dio vuole



