Se Dio vuole/ Video, su Rai 3 il film con Marco Giallini e Alessandro Gassmann

Se Dio vuole va in onda su Rai 3 oggi, 10 ottobre 2020, dalle 21,45. Il film fu una grossa operazione di co-produzione supportata dallo Stato come spesso avviene negli ultimi anni per il cinema italiano che soffre di investitori diretti, una pellicola brillante e divertente nella quale ci si può concedere anche il beneficio della riflessione per le tematiche affrontate. La regia fu affidata al romano Edoardo Falcone, cresciuto nelle retrovie di Cinecittà per farsi le ossa, regista ancora giovane ma già apprezzato per alcuni film da lui diretti tra i quali ‘Se Dio vuole’ è ritenuto il suo miglior lavoro ma non gli sono inferiori ‘Questioni di Karma’ con Elio Germano e Fabio De Luigi, ancora una volta una commedia, o le sue sceneggiature al fianco di registi blasonati come Carlo Vanzina in ‘Un matrimonio da favola’ oppure Massimiliano Bruno per ‘Nessuno mi può giudicare’.

Protagonista del film è il sei volte nominato ai David di Donatello Marco Giallini, attore poliedrico, amatissimo dal pubblico italiano, apprezzato per le sue interpretazioni di ‘Tutta colpa di Freud’ assieme ad Anna Foglietta e Vittoria Puccini o ‘Emma sono io’ diretto da Francesco Falaschi, anche se il grande successo è arrivato proprio grazie alla televisione con la serie ‘Romanzo criminale’ dove Giallini interpretava il ruolo de ‘Il Terribile’, una grande rivelazione che diede il là ad una carriera in ascesa costante. Al suo fianco Alessandro Gassmann, figlio celeberrimo del grande Vittorio e fratello di Paola, una famiglia nata e vissuta in Cinecittà. Per Alessandro ‘Se Dio vuole’ si pone tra ‘Il nome del figlio’ diretto da Francesca Archibugi e ‘Gli ultimi saranno ultimi’ diretto da Massimiliano Bruno. Non si può non citare la protagonista femminile di ‘Se Dio vuole’, Laura Morante, una delle grandi signore del cinema italiano, una delle pochi eredi delle star nostrane di alto carisma e talento.

Se Dio vuole, la trama del film

‘Se Dio vuole’ racconta le vicissitudini di una classica famiglia della borghesia italiana, quella classe che s’illude di avere in pugno la propria vita, sotto le cui braci arde invece la frustrazione del desiderio sopito. Tommaso è un cardiochirurgo molto stimato, sposato con Carla, una bellissima donna ora sfiorita non solo dal tempo ma anche dalla noia, dalla frustrazione del non avere saputo dare un senso alla propria vita. Nasconde questo status di infelicità anche poco apparente con le adozioni a distanza: Carla ha infatti due bambini adottati all’estero, forse per supplire alle carenze di non poter dedicare la sua vita a qualcuno visto che i suoi figli naturali, Bianca e Andrea, sono oramai grandi e indipendenti. Tra i due fratelli nasce una sorta di disputa religiosa tra l’ateismo di Bianca e il forte sentimento religioso di Andrea, sempre solo o a volte in compagnia di un amico, motivo per il quale il padre, a torto, lo ritiene sessualmente omosessuale, la classica situazione che nasce in famiglie senza dialogo tra genitori e figli. Nulla di tutto ciò: Andrea ha un desiderio, quello di diventare sacerdote, motivo per il quale la sorella Bianca inizia a leggere i Vangeli per capire meglio il fratello convinta che la sua sia solamente una voglia del momento, in realtà il desiderio di Andrea è un sentimento spirituale profondo che la famiglia dovrà accettare. Sarà semplice? Ce lo racconta l’ottimo cast!

