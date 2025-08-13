Nino Frassica rivela alcuni retroscena sul modo di fare di Fabio Fazio e rende noto un aspetto segreto del conduttore: "Se gli piaci bene, altrimenti..."

Attore, comico, volto tv, Nino Frassica è tra i personaggi più apprezzati dal pubblico. Talento eclettico e versatile nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con grandi artisti e ha dimostrato di essere un vero professionista,. D’anni è il maresciallo Cecchini in Don Matteo, personaggio a cui è particolarmente affezionato, recentemente ha condotto un format in Rai, ed è ospite fisso del tavolo di Che tempo che fa, oggi in onda su Nove.

Quando due anni fa Fabio Fazio ha deciso di lasciare la rete di stato per approdare a Nove, il conduttore ha portato con se tutta la squadra del suo fortunato format: da Filippa Lagerback a Luciana Littizzetto, ma anche tutti coloro che erano ospiti fissi al tavolo. Il format non è cambiato e si è confermato vincente. Certo per Fazio dire addio alla Rai non è stato facile, ma per a quanto pare non ha avuto scelta. A seguirlo anche Nino Frassica che tuttavia non ha con Nove un rapporto esclusivo.

Frassica conosce molto bene Fabio Fazio, che nella nuova edizione del suo talk gli ha anche riservato uno spazio tutto suo. I due hanno un legame di rispetto e amicizia e conoscono i pro e i contro del loro modo di lavorare. In una recente intervista il comico ha parlato del conduttore in termini inaspettati, e ha rivelato un volto segreto che il pubblico non conosce. A quanto pare dietro le quinte, e una volta spenti i riflettori, Fazio sarebbe una persona decisamente diversa da come appare in tv.

Nino Frassica: “Fazio? Niente grigi”

“È un uomo che ama e odia in maniera netta: se gli piaci è per sempre, altrimenti con lui scatta il “mai”. Niente grigi”, ha dichiarato Frassica secondo quanto riportato da Dagospia. Insomma dietro la sua immagine di brava persona, di conduttore gentile, sorridente e sempre accogliente, si celerebbe una personaggio non proprio disponibile. C’è anche chi lo ha definito irriconoscente:

“Con me Fazio ha condotto due Festival di Sanremo e quello che posso dire è che ignora il significato della parola gratitudine”, così ne ha parlato Pier Luigi Celli, direttore generale della Rai dal 1998 al 2001. L’attore ha anche sottolineato che Fazio è anche una persona diretta e trasparente che non ha zone di penombra.

Nino Frassica: “Fazio un grande professionista, Conti è il nuovo Pippo Baudo”

Frassica non ha esitato a manifestare tutta la sua stima a Fabio Fazio, che ritiene essere un grande professionista, ma anche a Carlo Conti. Considera i due dei big della tv contemporanea: “Fazio è un grande professionista: non va in onda se non ha letto tutti i libri e visto tutti i film di cui si parla in trasmissione”.

Ha poi espresso il suo parere su Carlo Conti: “E’ un nuovo Pippo Baudo, uno che fa tutto, dalla scrittura alla conduzione. Oddio, Pippo è speciale: una volta l’ho visto che correggeva il trucco a una ballerina”. L’artista siciliano ha collaborato per molti anni con Renzo Arbore con cui ha ancora oggi un bellissimo rapporto, e con Terence Hill che ha definito il suo mito. Oggi in Don Matteo recita a fianco di Raoul Bova con cui ha legato sin dalle prime scene.