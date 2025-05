L’elenco di tutti i bonus disponibili per chi ha un reddito complessivo inferiore a 25.000 euro: cosa puoi richiedere nel 2025.

Ci troviamo senza dubbio in un contesto economico ancora incerto e segnato da costanti rincari su beni e servizi essenziali. L’ISEE si conferma uno degli strumenti fondamentali per accedere agli aiuti statali, indispensabili per moltissimi cittadini in questi tempi difficili.

Per chi rientra nella soglia del 25.000 annui sono disponibili diverse agevolazioni pensate per alleggerire il carico fiscale e, in generale, migliorare la qualità della vita. Ecco la lista aggiornata di tutti i bonus richiedibili da chi ha un ISEE inferiore ai 25.000.

Bonus bollette e non solo

Tra i primi aiuti da segnalare c’è il bonus sociale per luce e gas, uno sconto automatico in bolletta destinato alle famiglie economicamente svantaggiate. Non è più necessario presentare una richiesta, è sufficiente avere un ISEE aggiornato sotto la soglia per riceverlo direttamente, a condizione che la DSU sia stata inviata correttamente all’iINPS.

L’importo varia in base al numero dei componenti della famiglia, ma può aumentare in situazioni di fragilità (come disabilità gravi di uno dei membri).

Assegno Unico universale per i figli a carico

L’Assegno Unico è senza dubbio una misura importantissima per le famiglie con figli a carico. Si tratta di un contributo mensile destinato a chi ha figli minorenni o giovani fino a 21 anni ancora a carico, il cui importo aumenta in base al numero di figli e diminuisce all’aumentare del reddito.

Con un reddito sotto i 25.000 si rientra in una delle fasce più agevolate. L’assegno può arrivare fino a 189 euro mensili a figlio, con maggiorazione in caso di nuclei familiari numerosi o con disabilità. La domanda si presenta una volta all’anno sul portale INPS.

Bonus affitto e agevolazione per studenti fuori sede

Per i nuclei che vivono in affitto altri Comuni (spesso con fondi statali o regionali) mettono a disposizione contributi per il sostegno al canone di locazione accessibili proprio in base all’ISEE. In molte città universitarie, inoltre, è previsto un bonus studenti fuori sede riservato a famiglie con redditi medio-bassi e figli iscritti a corsi universitari lontano da casa.

Bonus prima casa under 36

Anche nel 2025, i giovani sotto i 36 anni con ISEE non superiore a 25.000 possono accedere all’agevolazione prima casa che prevede l’esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale. In caso di mutuo è anche possibile beneficiare della garanzia statale sull’80% del valore dell’immobile riducendo così gli ostacoli all’acquisto.

Agevolazioni edilizie e risparmio energetico

Tra le agevolazioni più vantaggiose per chi ha un reddito basso ci sono i bonus legati alla riqualificazione edilizia ed energetica. In particolare il Superbonus 110%, il Bonus facciate, l’Ecobonus e il Bonus ristrutturazioni con detrazioni dal 50 al 65% su lavori che migliorano l’efficienza energetica o la sicurezza sismica.

Bonus trasporti pubblici

Il Bonus trasporto, introdotto negli anni scorsi e rinnovato con fondi stati e regionali, permette di ottenere uno sconto sugli abbonamenti a bus, metro e treni regionali. Il massimo di sconto ottenibile è pari a 60 euro mensili.

Questo bonus in particolare è destinato a chi ha un reddito inferiore a 20.000 euro ma in alcuni casi i requisiti possono essere estesi.