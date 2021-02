“Se i tecnici amatoriali perdono passione sarà deserto”/ “Sport cambierà per sempre”

La pandemia di covid che ormai da un anno a questa parte sta affliggendo il mondo, ha cambiato inesorabilmente il nostro modo di vivere e di conseguenza anche lo sport. Migliaia se non milioni i ragazzi che in questi dodici mesi sono stati costretti a stare lontani dal campo da calcio, dalle palestre, dal rettangolo del tennis, dal parquet della pallacanestro e dall’acqua della piscina, obbligati a rimanere fermi, in attesa di un futuro tutt’altro che certo. E come loro sono migliaia i tecnici, gli allenatori, i dirigenti, gli arbitri, gli assistenti, quasi tutti volontari fra giovani, adulti, anziani, donne e uomini, che hanno cercato di accompagnare i ragazzi in questo periodo difficile.

A loro è dedicata la riflessione di Sergio Franco responsabile tecnico della Promosport Rimini, attraverso le pagine di newsrimini.it, una riflessione derivante dal fatto che ad oggi, a quasi un anno dalla comparsa del covid, risulta essere estremamente complicato tornare a fare sport, con tutto ciò che ne consegue: “I tecnici in questa fase hanno dovuto imparare un modo nuovo di allenare – spiega – hanno passato le sere di lockdown davanti ai computer ad inventarsi esercizi idonei al momento, ad aggiornarsi, gli addetti alla logistica hanno messo in sicurezza i campi, nuovi sforzi, ulteriori impegni richiesti e lo hanno fatto per i nostri figli”.

SERGIO FRANCO: “QUESTI EROI NON CHIEDONO NULLA, SOLO DI METTERSI A DISPOSIZIONE”

“Loro non chiedono niente in più – ha proseguito Sergio Franco nella sua disamina – solo di mettersi a disposizione e se “Eroe è colui che, di propria iniziativa e libero da qualsiasi vincolo, compie uno straordinario atto di generosità” ebbene anche costoro sono degli eroi”. Ma ora questi eroi “sono stanchi”, dopo un anno rischioso in cui hanno messo l’impegno di sempre se non di più ma senza “nessuna gratificazione, nessun riconoscimento, qualcuno pronto ad attribuirgli responsabilità al di sopra del dovuto, regolamenti pronti a riversargli doveri e oneri, molti di loro cominciano a domandarsi se è ancora un gioco se ne vale veramente la pena continuare”. E se questo esercito di volontari, appassionati e amatori, nel senso che amano profondamente ciò che fanno, “perde le motivazioni perché subissati di mille responsabilità e si ritira, resterà il deserto e lo sport non sarà più per tutti”. Franco invita quindi a lasciare una parola di conforto a queste donne e a questi uomini, che negli ultimi mesi “hanno reso un servizio alla collettività di valore inestimabile, Loro apprezzeranno e forse ci resterà qualcosa”.



