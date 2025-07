Se il medico chiede dei soldi per il certificato medico è reato: attenzione però ai vari casi.

Quale reato si configura dinanzi alla richiesta del medico di avere dei soldi in cambio del certificato medico: cosa c’è da sapere.

Un medico convenzionato con il sistema sanitario nazionale può chiedere dei soldi per il rilascio è un certificato? È una situazione in cui purtroppo si sono ritrovati spesso molti italiani, ma cosa bisogna fare in questi casi, ci troviamo effettivamente dinanzi a un reato? E come possiamo difenderci?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su questo dubbio: un medico è stato condannato per aver preteso soldi per certificati che in realtà erano del tutto gratuiti.

Cosa fare se il medico ti chiede dei soldi per questi certificati

I certificati che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza – ovvero LEA – servono per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite dallo Stato. Quando ci rechiamo dal nostro medico di base non dobbiamo pagare per avere certificati di malattia per l’assenza sul lavoro, i certificati per la riammissione a scuola, i certificati per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica a scuola o per l’idoneità generica, i certificati di ausili e presidi sanitari, quelli per l’esenzione del ticket.

Nella sentenza che abbiamo citato, la Cassazione ha condannato un medico per istigazione alla corruzione: quest’ultimo aveva infatti richiesto denaro per il rilascio di certificati di assenza del lavoro, i quali però sono gratuiti. Secondo la Suprema Corte il medico, che ha agito come pubblico ufficiale (inquadrato nella funzione pubblica del SSN) ha cercato di trarre un vantaggio economico indebito in cambio di un atto dovuto dal suo ufficio. Dunque la richiesta di denaro sarebbe un tentativo di “istigare” il paziente a pagare per qualcosa che gli spettava di diritto e in maniera gratuita.

Ma alla luce di questa sentenza, cosa dovremmo fare se, malauguratamente, ci imbattessimo nella stessa situazione vissuta da questo paziente? Se il nostro medico di medicina generale oppure uno specialista convenzionato, ci chiede dei soldi per un certificato che sappiamo rientrare tra quelli gratuiti segnala subito l’episodio all’ASL di competenza, oppure all’Ordine Provinciale dei Medici del territorio. Oppure, puoi rivolgerti all’Autorità Giudiziaria per far valere il tuo diritto a ricevere il certificato in maniera totalmente gratuita.

Va ricordato che ci sono certificati che sono a pagamento e vengono chiesti per rispondere ad esigenze private del cittadino. Tra questi ci sono il certificato anamnestico per il rilascio o il rinnovo della patente di guida, i certificati di idoneità sportiva agonistica, i certificati assicurativi privati, i certificati per la richiesta del porto d’armi, il certificato di buona salute generici richiesti per scopi privati e il certificato introduttivo per invalidità civile o per il rilascio del contrassegno disabili.