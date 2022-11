“Se Inghilterra fa 5 gol tolgo la maglietta”/ Filippo Nardi a torso nudo su Rtl 102.5

Filippo Nardi, ex gieffino, si è reso protagonista di un autentico fuori programma in occasione della puntata odierna di “Miseria e Nobiltà” su Rtl 102.5, nel corso della quale è stato dato ampio spazio alla partita dei Mondiali di calcio in Qatar tra l’Inghilterra e l’Iran. Nardi, inglese doc, si è sbilanciato in una promessa, asserendo che se la Nazionale dei Tre Leoni avesse segnato cinque reti contro i rivali di giornata, si sarebbe tolto la maglietta per celebrare il successo di Harry Kane e compagni, che hanno esordito oggi nella competizione iridata.

Forse non ci credeva neppure Filippo Nardi, ma è successo davvero: l’Inghilterra ha dilagato, chiudendo il match con il punteggio tennistico di 6 reti a 2 e conquistando i suoi primi tre punti in questa avventura in landa qatariota. Ogni promessa è debito e se ne è avuta conferma anche nello studio radiovisivo di Cologno Monzese, dove Nardi ha seguito la gara con il Conte Galè, Fabrizio Ferrari, La Zac e Andrea Salvati.

FILIPPO NARDI A TORSO NUDO SU RTL 102.5 PER MANTENERE FEDE ALLA SUA PROMESSA…

Nel secondo tempo, l’Inghilterra ha realizzato la quinta rete e, a quel punto, Filippo Nardi non ha avuto dubbi sul da farsi. Impossibile tradire la parola data: via la maglietta, nonostante le temperature non esattamente estive e corsa sfrenata per lo studio, prima di rimettersi seduto e indossare nuovamente la sua t-shirt. Il tutto mentre le telecamere della radiovisione non lo inquadravano.

Ciò che più conta, però, per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Filippo Nardi, è stato mantenere fede alla sua promessa e fare divertire contestualmente anche gli spettatori, contribuendo con la sua esultanza da tifoso dei Three Lions a trasferire un po’ di clima mondiale nelle case degli italiani, per giunta in un’edizione che non vede ai nastri di partenza la nostra Nazionale, allenata dal ct Roberto Mancini.

