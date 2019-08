Se mi lasci non vale/ Su Canale 5 il film di e con Vincenzo Salemme (26 agosto 2019)

Se mi lasci non vale andrà in onda su Canale 5 in prima serata alle 21.20 di oggi lunedì 26 agosto. La pellicola è una commedia del 2016 scritta e diretta dall’attore e sceneggiatore italiano Vincenzo Salemme. Il cast vanta nomi di spicco come quello di Serena Autieri (Notte prima degli esami, Femmine contro maschi, L’onore e il rispetto), Tosca D’Aquino, Veronica Mazza, Paolo Calabresi. Sicuramente si tratta di un film simpatico e con degli spunti interessanti. Questi permettono di riflettere sulla vita di tutti i giorni e su quelle che sono le emozioni che prima o poi tutti abbiamo provato.

Se mi lasci non vale, la trama del film

Ora è il momento della trama di Se mi lasci non vale. Vincenzo e Paolo sono stati lasciati dalle rispettive fidanzate, Sara e Federica, i due profondamente amareggiati danno vita ad un piano rocambolesco per vendicarsi delle donne. Ognuno, farà innamorare la fidanzata dell’altro per poi lasciarle. Le cose che inizialmente appaiono semplicissime si rivelano poi non essere così facili. A complicare le cose ci sarà Alberto, l’attore che finge di essere l’autista di Vincenzo. Le nuove coppie formatisi appaiono però in perfetta armonia, romanticismo e allegria sono i tratti essenziali e la complicità ta gli attori conferma l’unicità del rapporto.

