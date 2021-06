Se mi lasci non vale/ Video, su Rete 4 il film di e con Vincenzo Salemme

Se mi lasci non vale del 2016 va in onda oggi, martedì 22 giugno, a partire dalle 21,20 su Rete 4. Il genere è quello della classica commedia italiana degli equivoci. La regia è di Vincenzo Salemme che è anche uno dei principali interpreti insieme a Tosca D’Aquino, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Carlo Buccirosso. Il soggetto vede fra gli autori, oltre a Vincenzo Salemme, anche Paolo Genovese. Legati da una profonda amicizia, Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino hanno recitato insieme in svariati film, come Una Festa esagerata e Amore a prima vista.

Sono simpatici gli errori del film. Quando Paolo sale nel taxi di Sara al primo loro incontro, la bretella dello zaino cambia di posizione nel corso della scena. Durante il primo giorno di lavoro da finto autista, Alberto apre la portiera della Mercedez per far scendere Vincenzo, nel mentre passa una signora sul marciapiede, ma nella successiva ripresa dall’interno, la signora sembra scomparsa senza lasciare traccia.

Se mi lasci non vale, la trama

La storia di Se mi lasci non vale narra le vicende di Paolo e Vincenzo che vivono entrambi la triste realtà degli uomini appena lasciati dalle rispettive compagne Sara e Federica. Un giorno si incontrano e si confrontano riconoscendo, l’uno nell’altro lo stesso tipo di amarezza e delusione. Decidono, allora, di escogitare un piano dai tratti Machiavellici con il preciso intento di vendicarsi delle rispettive ex. Vincenzo cercherà di far colpo su Federica e Paolo farà lo stesso con Sara, successivamente, senza addurre motivazioni, le abbandoneranno entrambi con lo scopo di sortire nelle donne lo stesso effetto subito da loro. Purtroppo, non tutto va per il verso giusto a causa dell’intervento di Alberto, un attore senza arte nè parte che accetta di interpretare il ruolo dell’autista di Vincenzo. Succede, infatti, che non si accontenta del ruolo minore a lui affidato e vorrebbe ottenere qualcosa di più, avendo fiutato l’importanza della messa in scena.

