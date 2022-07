Se mi vuoi bene/ Su Canale 5 il film con Flavio Insinna e Claudio Bisio

Se mi vuoi bene, film di Canale 5 diretto da Fausto Brizzi

Se mi vuoi bene sarà trasmesso a partire dalle 21.20 di oggi, giovedì 21 luglio, su Canale 5. Si tratta di una commedia drammatica del 2019 per la regia di Fausto Brizzi e prodotta da Luca Barbareschi. Nel cast di Se mi vuoi bene ci sono e nella parte di Diego Anastasi; Sergio Rubini in quelli di Massimiliano; Flavio Insinna in quelli di Edoardo.

Completano il cast di Se mi vuoi bene Gianmarco Tognazzi, Lucia Ocone, Lorena Cacciatore, Memo Remigi, Maria Amelia Monti, Valeria Fabrizi ed Elena Santarelli. Le musiche sono affidate a Bruno Zambrini. Le riprese del film si sono svolte tutte nel capoluogo piemontese di Torino. Solo una scena, quella del taxi, invece è stata girata a Milano. Nelle sale cinematografiche italiane il film è stato distribuito dal 17 ottobre del 2019 arrivando a incassare 892mila euro.

Se mi vuoi bene, la trama del film

E ora passiamo alla trama di Se mi vuoi bene. Diego Anastasi è un avvocato depresso, convinto che la sua vita sia finita. Per questo motivo decide di farla finita, ma prima chiama tutti i suoi familiari e gli amici per un ultimo saluto o forse perché spera che qualcuno lo spinga ad abbandonare i suoi proposti di farla finita. Purtroppo, però, nessuno sembra avere tempo per lui, tutti troppo presi dai propri problemi.

Deluso da tanta indifferenza, Diego prende dei barbiturici e si immerge in una vasca da bagno con l’intento di annegare ma il tappo della vasca da bagno cede e quindi l’avvocato sopravvive. Il giorno dopo Diego si reca in ufficio e lungo la strada si lascia attrarre dall’insegna di un negozio a cui non aveva mai fatto caso: si chiama Chiacchiere e offre a tutti quelli che entrano ciò di cui hanno bisogno, ossia la possibilità di essere ascoltati. Diego conosce il proprietario Massimiliano e fa amicizia con un attore fallito, Edoardo: parlando con loro si rende conto di aver preteso troppo dalle persone che lo circondano perché ha sempre dato per scontato il loro affetto senza mai fare nulla per loro.

Decide, allora, di intervenire per aiutarli a rimediare al loro più grande rimpianto. In particolare, il padre ha perso 40 anni prima una finale agli internazionali e sogna di poter ripetere il match per dare il suo meglio. La mamma sente la mancanza di un amore e si è trasformata in una gattara invasata. La figlia è dipendente dal lavoro mentre il fratello è un tassista insoddisfatto, che sogna di sfondare come pittore. I suoi migliori amici sono una coppia che litiga in continuazione ma non ha il coraggio di lasciarsi mentre Loredana, altra sua carissima amica, è sfortunata con gli uomini e non riesce a trovare l’amore della sua vita.

Anche la sua ex moglie è sempre arrabbiata con il mondo e non riesce ad essere felice. Con l’aiuto di Massimiliano e di Edoardo, Diego entra a gamba tesa nella vita di tutti, cercando di migliorare le situazioni delle persone a cui vuole bene. In un primo momento tutto sembra andare per il meglio ma con il tempo le diverse situazioni precipitano e i suoi cari iniziano a reputare Diego il principale responsabile delle loro disgrazie. L’avvocato si rende conto che quelli di cui le persone necessitano è solo supporto e ascolto, così rimettere tutto a posto e scopre anche l’amore con Loredana, da sempre al suo fianco in modo silenzioso.

