“Se non era per morti, a Sfera Ebbasta facevo la collana”/ Corinaldo, retroscena choc

Corinaldo, la strage della discoteca e il mancato furto a Sfera Ebbasta: emergono nuovi dettagli sulla tragedia dello scorso 8 dicembre 2018. Come vi abbiamo raccontato ieri, sono stati arrestati 7 giovani facenti parte della “banda dello spray”: dovranno rispendere dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapine, sei di loro anche di omicidio preterintenzionale, lesioni personali e singoli episodi di rapine e furti con strappo. Ma c’è di più, come riporta il Corriere della Sera; le forze dell’ordine hanno intercettato i delinquenti dopo il dramma della Lanterna Azzurra e uno di loro afferma chiaramente: «La collana quella con la chitarra fra, Badr lì se non era stato per i morti te lo giuro… gliela faceva, lo guardava in un modo». Il cantante, prossimo giudice di X Factor, non è stato rapinato solo a causa della morte di quelle sei persone presenti in discoteca…

CORINALDO, IL FURTO MANCATO A SFERA EBBASTA

Il gruppo di giovani malviventi sono riusciti a rubare “solo” sei catenine, che sarebbero potute diventare sette con quella di Sfera Ebbasta, atteso nella discoteca di Corinaldo quella tragica notte. Ma la madre di Badr, il giovane fan del cantante che ha pensato di rapinarlo, non ci sta: «Badr è un fan di quella m… di cantante ma non è un ladro e nemmeno un assassino. Quella sera Badr è tornato sconvolto per quel che era successo ma lui non c’entra, ne sono sicura», le sue parole al Corriere. La refurtiva veniva poi portata al Compro Oro, che ricicli cava collanine, braccialetti e tutti i vari preziosi. Questo è solo uno dei tanti retroscena del dramma di fine 2018 registrato a Corinaldo, giovani tra i 19 ed i 22 anni che non avevano remore ad ostentare la loro vita anche sui social tra abiti firmati e insulti alle forze dell’ordine…

