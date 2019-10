“Se non me la dai, non giochi”/ Pallavolista 15enne, ricatti sessuali dall’allenatore

Ha solo un nome, il cognome viene criptato per evidenti motivi di privacy, ma la storia che giunge dalle colonne de La Stampa (raccontata con lucidità dall’ottima Linda Laura Sabbatini, ndr) che riguarda una 15enne pallavolista ricattata dall’allenatore hai i contorni dello squallido e del drammatico. La storia di Michela, che somiglia paurosamente a tante altre storie “silenziate” di questi anni, non ha nulla di “sconvolgente” rispetto al solito ma rappresenta un “campione” orrendo di una pratica orrenda: il ricatto sessuale. Una 15enne come tante, molto carina, dotata di ottimo fisico e spiccata propensione al gioco della pallavolo si iscrive ad una palestra del Nord Italia: come racconta La Stampa, i miglioramenti sono evidenti di partita in partita e il suo allenatore stravede per lei e la squadra. Poi inizia l’incubo quando quell’allenatore molto bravo e stimato deve andarsene per motivi personali, sostituito da un altro che subito con lei si comporta in maniera anomala: «Il nuovo allenatore la sgrida in continuazione, la denigra anche davanti alle altre, comincia a non farle giocare le partite».

IL RICATTO SESSUALE E L’INCUBO PER LA 15ENNE DEL VOLLEY

Per questo motivo Michela inizia a non capire e si dirige dal mister per chiedere conto e qui l’orrore della 15enne pallavolista prende piede: «Possibile che non l’ hai capito? Se non me la dai, è inutile, non giocherai». La ragazzina fugge via, con quel senso di vergogna misto a senso di colpa “forzato” dall’atteggiamento ricattatorio dell’allenatore adulto, 40enne con moglie e figli. « Non ne parla con nessuno e continua ad allenarsi come sempre. L’ allenatore continua a perseguitarla con le stesse frasi e a punirla per il suo rifiuto ma lei non cede», racconta la Sabbadini su La Stampa. La scelta da compiere per Michela sembrava relegata solo a due possibilità: cedere alle avances e iniziare così a giocare, oppure andarsene e abbandonare per sempre il sogno della pallavolo. Propende per la seconda e così, senza motivazioni e con il sogno spezzato di una giovane con gli occhi “spenti”, Michela abbandona tutto: «Era l’ unica cosa che potevo fare. Ne andava della mia sanità mentale. Avrei potuto denunciarlo -racconta la ragazza alla Stampa – ma era la mia parola contro la sua e io avevo solo 15 anni. Se fosse successo adesso che ne ho 23 forse avrei trovato la forza di agire diversamente». Sono passati anni da quelle molestie “tentate” e oggi Michela lavora e frequenta l’università e con calma ha ricominciato a giocare: quattro anni dopo, due compagne della sua ex squadra le hanno confessato di aver subito gli stessi ricatti sessuali e una aveva anche ceduto salvo poi ritirarsi come Michela. Le prede e lo sport, un binomio malato e che dovrà essere al più breve possibile debellato: non sarà facile, ma le denunce come quelle di Michela non possono che far bene a tutto il “movimento”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA