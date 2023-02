“Se poi domani” testo completo canzone di LDA Sanremo 2023/ Romantico cuore di sabbia

LDA, Luca D’Alessio, reduce dal grande successo ottenuto ad Amici di Maria De Filippi, porterà a Sanremo 2023 “Se poi domani” (qui sotto testo completo) una canzone inedita scritta insieme a suo cugino Francesco D’Alessio. Per quanto riguarda la scelta del pezzo da cantare in gara per la categoria giovani, LDA ha dichiarato che con la canzone “Se poi domani” ha avuto una sensazione che gli ha fatto subito capire che questa potesse essere “la canzone giusta da portare all’Ariston“.

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, ha deciso di proporre un classico testo romantico che parla di sentimenti e di timori tipici delle indecisioni che a volte si creano in una relazione. Una ballad sentimentale che sicuramente avrà successo, soprattutto tra i suoi giovanissimi fan e porterà LDA alla consacrazione anche di quella parte di pubblico più maturo che ancora non ha avuto modo di seguirlo.

“Se poi domani” testo completo e significato della canzone di LDA a Sanremo 2023

Analizziamo il testo completo di “Se poi domani” di LDA: è una canzone che parla di una storia d’amore, e dell’incertezza tipica anche degli amori vissuti dai giovanissimi. Un dubbio che si crea all’interno di una relazione. Ma anche quando arrivati ad un certo punto ci si chiede se i sentimenti siano veri o rappresentino solo un’illusione. Nei momenti di distanza a volte subentra una speranza di ritrovare ciò che si è perso e di colmare il vuoto, ma poi arriva anche la paura che tutto il vissuto si trasformi in “un’altra bugia”. Tra i dolci ricordi della persona amata e i timori di non riuscire più a ritrovare una connessione intensa simboleggiata da “Due iniziali in un cuore di sabbia, Che ormai non ci son più, Come non ci sei tu, Eravamo angeli“. Amori giovanili, intensi, ma che come disegni sulla sabbia, possono svanire improvvisamente senza lasciare alcuna traccia.

Testo completo di “Se poi domani” di LDA a Sanremo 2023: un romantico cuore di sabbia

Vediamo quindi il testo completo di “Se poi domani”, canzone di LDA per Sanremo giovani 2023: un amore vero o solo due iniziali in un cuore di sabbia?

Se poi domani

Circondata dagli specchi

E ti giuro sei bella da ogni prospettiva

Tu che disegni i silenzi a matita è così

Che ti senti capita

Vorrei abbracciarti ma mentre dormi

Così da unire tutti i nostri sogni

Immaginare che le notti insonni

Siano delle ore regalate a noi

Che siamo angeli

Ti prego ascoltami

Quelle immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

E mi manca disegnare con lei sulla spiaggia

Due iniziali in un cuore di sabbia

Che ormai non ci son più

Come non ci sei tu

Eravamo angeli

Ti prego ascoltami

Queste immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

Voglio darti il mio mondo se mi dai un secondo dirò

Solo che in fondo ti amo

E la notte poi piango per riempire il vuoto

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

