Se potessi dirti addio/ Anticipazioni 4 aprile 2024: Elena scopre un trauma del passato di Marcello

Anticipazioni Se potessi dirti addio, trama e seconda puntata

Questa sera va in onda, in prima serata su Canale 5, la seconda puntata di Se potessi dirti addio. La fiction, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, ha come protagonista la neuropsichiatra Elena Astolfi (interpretata da Anna Safroncik) e il cosiddetto “Paziente 13” di nome Marcello (interpretato da Gabriel Garko). La trama si concentra sulle indagini di Elena, intenzionata a scoprire la verità sulla tragica morte del marito, vittima in un incidente stradale un anno prima. La storia del paziente, alla fine, si rivelerà indissolubilmente legata a quella personale della protagonista.

Ma che cosa rivelano le anticipazioni della seconda puntata? Secondo quanto riportato sul sito di Mediaset Infinity, la trama della fiction entra nel vivo con l’incontro di Elena con alcune persone che in passato hanno conosciuto Marcello. Sul finire della precedente puntata, infatti, la neuropsichiatra è venuta a conoscenza del nome del paziente nella casa in cui abitava. La donna, dunque, inizia una serie di colloqui con le persone che conoscevano Marcello prima del coma e della sua perdita di memoria.

Se potessi dirti addio: Elena incontra l’ex moglie di Marcello

Nella seconda puntata di Se potessi dirti addio, come proseguono le anticipazioni, Elena viene a conoscenza di importanti eventi e traumi del passato di Marcello. La neuropsichiatra avrà una serie di importanti colloqui con le persone che hanno popolato la vita del paziente. In particolare, incontrerà l’ex moglie Aurelia (interpretata da Myriam Catania) e scoprirà una perdita che ha cambiato per sempre la vita dell’uomo.

Tuttavia, nonostante il parere contrario di Elena, Aurelia farà visita a Marcello. Ma la protagonista avrà modo di conoscere anche un altro personaggio chiave nella vita del paziente: Carlo, suo vecchio amico e socio nell’azienda di pianoforti, il quale alla fine incontrerà Marcello.

Se potessi dirti addio, quando va in onda e dove vederlo in tv e in streaming

La seconda puntata di Se potessi dirti addio va in onda questa sera, giovedì 4 aprile 2024, in prima serata su Canale 5. La terza e ultima puntata della fiction è invece programmata per venerdì 5 aprile. Oltre alla visione in tv, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.











