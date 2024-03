SE POTESSI DIRTI ADDIO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA/ Elena fa una scoperta choc su Marcello

Se potessi dirti addio, ecco le anticipazioni della seconda puntata: la scoperta choc di Elena

Se Potessi dirti addio torna su Canale 5, venerdì prossimo 5 aprile, con la seconda puntata. Le anticipazioni della mini serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik rivelano colpi di scena e nuovi accadimenti. Mente la neuropsichiatra Elena Astolfi continua ad indagare sulla morte del marito e del misterioso passato del suo paziente, Marcello De Angelis, scopre un drammatico segreto che lo riguarda.

Se potessi dirti addio/ Anticipazioni 29 marzo 2024 e diretta: il commissario Diego Carli aiuta Elena, ma...

Dopo essere venuta a conoscenza del trauma riguardante Marcello, si legherà a lui in maniera inaspettata. Benché sia tentata dal rivelare quanto scoperto al diretto interessato, Elena ritiene che non sia ancora il momento ideale per mettere al corrente Marcello della sua scoperta. Per scoprire qualche dettaglio in più del suo passato, la dottoressa riesce a rintracciare delle persone che facevano parte della vita del suo paziente e… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Chi è Anna Safroncik “Fidanzato? Non voglio uomo superficiale”/ Protagonista fiction ‘Se potessi dirti addio’

Se potessi dirti addio: le storie intrecciate di Elena e il “Paziente 13”

Nella fiction Se potessi dirti addio, sebbene le indagini siano state archiviate, Elena è intenzionata a scoprire la verità sulle cause ancora ignote della morte di Lorenzo. E, nella prima puntata in onda venerdì 29 marzo 2024, la neuropsichiatra si imbatte nella conoscenza di un misterioso paziente che si rivelerà fondamentale nella scoperta della verità. Il cosiddetto “Paziente 13”, interpretato da Gabriel Garko, è un uomo senza identità: ha perso la memoria e non si conoscono informazioni su di lui, ma il suo passato sembra essere indissolubilmente legato alla storia personale della protagonista.

Location Se potessi dirti addio, dov'è stata girata la nuova fiction con Garko/ Roma protagonista

Anticipazioni Se potessi dirti addio, seconda puntata: la verità sul “Paziente 13”

Ma che cosa rivelano le anticipazioni di Se potessi dirti addio per la seconda puntata, in programma venerdì 5 aprile 2024 in prima serata su Canale 5? Secondo quanto riportato sul sito di Mediaset Infinity, Elena scopre la vera identità del “Paziente 13”, ma pensa sia prematuro rivelargliela. Grazie ai colloqui con le persone che popolavano la vita pre-ricovero dell’uomo, la neuropsichiatra viene a conoscenza di alcuni suoi dettagli privati e professionali, ed anche di un tremendo trauma che ne aveva sconvolto l’esistenza.

La ricerca della verità per Elena si fa dunque più vicina: che cosa la lega al misterioso “Paziente 13”? Entrambi i protagonisti affronteranno una lunga lotta per ritrovare se stessi, in un turbinio di sorprese e colpi di scena che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso.











