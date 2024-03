Se potessi dirti addio, con Safroncik-Garko/ Anticipazioni 29 marzo 2024: Elena indaga sulla morte del marito

Anticipazioni Se potessi dirti addio: come succederà nella prima puntata della fiction

Questa sera debutta, in prima serata su Canale 5, una nuova fiction intitolata Se potessi dirti addio e con protagonisti Anna Safroncik e Gabriel Garko. La fiction, un thriller mozzafiato, è composta da sei puntate che andranno in onda a due a due, per un totale di tre prime serate. Il primo appuntamento è in programma questa sera, venerdì 29 marzo 2024, a partire dalle 21.30 circa. Ma che cosa racconta la mini-serie e quali sono le anticipazioni della prima puntata?

Come riporta TvBlog, la trama di Se potessi dirti addio è incentrata sulla vita della neuropsichiatra Elena Astolfi, interpretata da Anna Safroncik, scossa dall’improvvisa morte del marito in un incidente, avvenuto un anno fa e dalle circostanze ancora misteriose. Rimasta vedova e con due figlie a carico, Elena riprende in mano il suo lavoro in ospedale e subito le viene affidato un paziente, che sarà centrale nell’economia del racconto.

Se potessi dirti addio: Elena alla ricerca della verità sul marito

Come svelano le anticipazioni di Se potessi dirti addio, il paziente dato in carico ad Elena Astolfi è Marcello De Angelis, interpretato da Gabriel Garko, un uomo misterioso e silenzioso che ha perso la memoria, e che viene soprannominato “Paziente 13”. Non si sa nulla di lui, da dove provenga, chi sia e per quale motivo abbia perso la memoria. Tuttavia Elena si rende conto che la storia del paziente potrebbe essere strettamente collegata alla sua: Marcello, infatti, è stato ritrovato il giorno dopo la morte di suo marito e poco distante dal luogo dell’incidente.

Stando alle anticipazioni di Se potessi dirti addio Elena inizia dunque a sospettare che i due eventi possano essere collegati e, sebbene l’indagine sulla morte del marito sia stata ormai archiviata, decide di non rassegnarsi. La neuropsichiatra si affida così al commissario Diego Carli, che la aiuterà nella ricerca della verità. I due protagonisti condividono un dolore comune e le loro storie possono essere intrecciate? Elena indagherà nella mente di Marcello, alla scoperta di una verità che regalerà emozioni e colpi di scena ai telespettatori.











