Se riesci a risolvere questo calcolo matematico, sei davvero un genio. Sembra facile, ma il fattore tempo ti metterà ansia

Su internet, è un proliferare di questi test. Tra i più condivisi online, c’è un’operazione aritmetica che sembra banale ma in realtà nasconde una trappola insidiosa per chi non applica correttamente le regole matematiche di base. Oggi vi sfidiamo con questo test molto divertente, che vi aiuterà a tenere il cervello allenato. Serve sempre farlo!

Il test è strutturato per apparire semplice e ingannevole allo stesso tempo. Il cervello umano, quando sottoposto a un limite di tempo, tende ad agire in modo istintivo piuttosto che logico. Alcuni leggono l’operazione e, senza riflettere, sottraggono direttamente 4 da 64, ottenendo 60 come risposta. Questo errore nasce dal non considerare la potenza e, più in generale, dall’ignorare la corretta sequenza operativa.

Coloro che riescono a risolvere correttamente l’operazione in meno di 10 secondi sono generalmente persone con una buona familiarità con le regole della matematica elementare e un’ottima capacità di ragionamento logico. Ma attenzione: non bisogna necessariamente avere un QI elevatissimo per riuscirci. Spesso è sufficiente essere concentrati, tranquilli e ben allenati al calcolo mentale.

La velocità nel risolvere questi problemi non è tanto un indicatore di genialità assoluta, quanto di prontezza mentale, attenzione ai dettagli e disciplina logica. In sostanza, il quesito non misura solo la conoscenza matematica, ma soprattutto la capacità di restare lucidi sotto pressione.

L’operazione in questione è la seguente:

64 − (4²)

Ma è davvero così difficile? Apparentemente no, ma moltissime persone sbagliano la risposta, spesso a causa della fretta o di una confusione nell’ordine corretto delle operazioni.

La risposta corretta

Per risolvere questo semplice enigma matematico non bisogna essere dei matematici professionisti, ma è fondamentale ricordare le basi dell’aritmetica. In particolare, bisogna applicare una regola fondamentale chiamata PEMDAS (acronimo inglese per Parentesi, Esponenti, Moltiplicazioni e Divisioni, Addizioni e Sottrazioni), oppure BODMAS nella versione britannica.

Vediamo passo per passo come si risolve:

L’operazione è 64 − (4²)

Si risolve prima l’esponente all’interno della parentesi: 4² = 16

Si procede poi con la sottrazione: 64 − 16 = 48

Quindi, la risposta corretta è 48.

Ce l’hai fatta? Se sì, complimenti! Se no, allora esercitati ancora. Secondo alcuni studi, svolgere regolarmente esercizi mentali come questo può avere benefici cognitivi a lungo termine. Questi test, inoltre, aiutano a mantenere attivo il cervello, soprattutto in età adulta, prevenendo un precoce decadimento delle funzioni intellettive. E sappiamo bene come la società moderna, ahinoi, faccia di tutto per far atrofizzare le nostre menti. E, allora, insistiamo con questi che, solo all’apparenza, sono dei giochini.