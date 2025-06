Se scappi, ti sposo, film su Rai 1 diretto da Garry Marshall

Mercoledì 4 giugno, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, la commedia romantica statunitense del 1999 Se scappi, ti sposo, il cui titolo originale è Runaway Bride. Il film è diretto da Garry Marshall che tenta di replicare il successo della fortunatissima pellicola del 1990 Pretty Woman, con la stessa coppia di attori protagonisti Julia Roberts (con lo stesso regista successivamente ha recitato anche in Appuntamento con l’amore e Mother’s day) e Richard Gere.

Tra gli altri attori del cast troviamo: Joan Cusack (con lo stesso regista in Quando meno te lo aspetti), Christopher Meloni, Héctor Helizondo (anche lui presente in Pretty Woman e in numerosi film diretti da Marshall), Rita Wilson, Paul Dooley. Le musiche sono a cura di James Newton Howard.

La trama del film Se scappi, ti sposo: riuscirà Richard Gere a non farsi abbandonare sull’altare?

In Se scappi, ti sposo, Homer Eisenhower Graham detto “Ike” (Richard Gere) è un giornalista di New York cui viene affidato l’incarico di scrivere un articolo di gossip. Ike deve raccontare la storia di Margaret Carpenter per tutti Maggie, giovane donna del Maryland che ha sedotto e poi abbandonato sull’altare ben tre uomini diversi.

Ike, che viene anche lui da un matrimonio fallito, si fida ciecamente del resoconto dell’ultimo promesso sposo abbandonato e scrive il suo pezzo. Peccato che la tesi del rifiutato non sia veritiera e provochi la furiosa reazione di Maggie: risultato licenziamento in tronco per il povero Ike. Sconfortato dall’esito dell’articolo Graham decide di indagare in prima persona sulla mangiatrice di uomini del Maryland e si reca in loco.

All’inizio la ragazza cerca di ostacolare il giornalista, anche perché impegnata nell’ennesimo fidanzamento. Dopo, invece, approfitta dell’interesse di Ike per spiegare il suo punto di vista e togliersi di dosso i panni di mangia-uomini. Nel corso dell’intervista Ike comprende le difficoltà della ragazza: il padre diventato beone dopo la morte della madre, la responsabilità del negozio di famiglia, la passione per l’arredamento mai esplorata fino in fondo sono pesi difficili da sopportare. I due scoprono di essere attratti e fissano il matrimonio, ma Maggie scappa ancora. La ragazza stavolta mette ordine nella propria vita e, superate le paure, dichiara il suo amore ad Ike convincendolo a sposarla.

