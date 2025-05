Se scappi, ti sposo, film su Rai 1 diretto da Garry Marshall

Mercoledì 21 maggio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, la commedia romantica dal titolo Se scappi, ti sposo. Si tratta di una produzione Paramount Pictures e Lakeshow Entertainment diretta dal regista Garry Marshall. Col titolo originale di Runaway Bride, il film del 1999 ha riunito una delle coppie d’oro di Hollywood, Julia Roberts e Richard Gere, dopo il successo planetario di Pretty Woman, sempre sotto la direzione di Marshall. Le musiche, composte da Harold Faltemeyer, accompagnano con le vicende, contribuendo all’atmosfera sognante e romantica.

Nel cast altri due attori d’eccezione, Joan Cusack, candidata due volte al premio Oscar per Una donna in carriera (1988) e In & Out (1997) e un ritorno a sorpresa, quello di Héctor Elizondo, ovvero il simpatico concierge di Pretty Woman che per quel ruolo ottenne una candidatura ai Golden Globe come miglior attore non protagonista.

La trama del film Se scappi, ti sposo: una sposa sempre in fuga dalle proprie paure

La storia di Se scappi, ti sposo ci presenta Maggie Carpenter, una giovane donna che sembra avere un talento innato per fuggire dai propri matrimoni. Lasciare lo sposo sull’altare è diventata per lei una sorta di involontaria specialità che le è valsa la fama di sposa in fuga. Le sue gesta arrivano all’orecchio di Ike Graham, un giornalista newyorkese divorziato e un po’ disilluso, in cerca di uno scoop che rimetta in sesto la sua carriera.

Ike decide di scrivere un articolo su Maggie, dipingendola in modo piuttosto impietoso. L’articolo, però, è pieno di imprecisioni, e Maggie non ci sta: invia una veemente smentita al giornale, causando il licenziamento di Ike. Per riscattarsi e, forse, per capire davvero questa donna così sfuggente, Ike si reca nella sua tranquilla cittadina nel Maryland. Qui, ha modo di conoscere Maggie da vicino, proprio mentre lei si appresta a tentare il suo ennesimo “sì”, questa volta con un allenatore di football.

Tra interviste, preparativi nuziali e un’attrazione che cresce inaspettatamente, Ike cerca di svelare il mistero delle fughe di Maggie, mentre entrambi si confrontano con le proprie paure sull’amore e sull’impegno. Il tutto si complica con l’arrivo dell’ex moglie di Ike e la crescente attenzione mediatica per le imminenti nozze…