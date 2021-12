Se scappo mi sposo a Natale/ Su Rai 1 una commedia romantica

Se scappo mi sposo a Natale, film di rai 1 diretto da David DeCoteau

Se scappo mi sposo a Natale riempirà il pomeriggio di oggi, 26 dicembre, su Rai 1 dalle ore 15:30. Si tratta di un film che appartiene al filone natalizio e che appartiene anche ai generi romantici e commedia. Questa pellicola ha debuttato sullo schermo durante l’anno 2017.

Natale a Bramble House/ Su Canale 5 il film con Autumn Reeser

Il regista di questo film di produzione canadese è David DeCoteau, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Brian Skiba. All’interno del cast del film ci sono diversi attori, la maggior parte di origine statunitense o canadese come Cindy Busby, Travis Milne, Mark Milburn, Christos Shaw e Mackenzie Gray. La fotografia del film è stata curata sempre da David DeCoteau mentre la casa di produzione è stata la College Production.

Dennis la minaccia/ Su Italia 1 un pomeriggio di risate con Walter Matthau

Se scappo mi sposo a Natale, la trama del film: un sogno a portata di mano

Leggiamo la trama di Se scappo mi sposo a Natale. Kate Paulson è una giovane donna che sta finalmente raggiungendo il suo sogno. Dopo una vita di sacrifici e lavori, Kate sembra aver trovato finalmente la via dell’amore. Difatti, è arrivato il gran giorno, dove sposerà il suo grande amore Alex e finalmente vivranno una vita felice insieme.

Tuttavia, la vita sembra aver riservato altre sorprese a Kate. Difatti, al momento di dire il fatidico si e consacrare il matrimonio, Alex le rivela un segreto di famiglia che sconvolge tutte le certezze della donna. Il segreto riguarda alcuni affari di famiglia oscuri che il ragazzo non poteva più tenere dentro. Questa rivelazione fa cadere la donna nello sconforto.

Il Conte di Montecristo/ Su Rete 4 il film con Louis Jourdan

Kate è piena di ripensamenti e non sa proprio cosa deve fare per andare avanti. Per questa ragione, presa dall’impulso, decide di scappare dall’altare, prendere una vettura e fuggire lontano dall’altare. Si rifugia in un resort, intenta a disperarsi e poter finalmente realizzare ciò che è appena successo. Tuttavia, proprio qui incontra Jason, un ex campione di sci. Tra i due sembra scoccare la scintilla, ma sarà la volta buona! Kate potrebbe aver trovato l’amore proprio quando meno se l’aspettava.



© RIPRODUZIONE RISERVATA