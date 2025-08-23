Se son rose... è un film di e con Leonardo Pieraccioni con un cast tutto al femminile. Oltre all'allora piccola Mariasole Pollio, Claudia Pandolfi e altre

Se son rose…, film su Rete 4 diretto da Leonardo Pieraccioni

Se son rose… andrà in onda sabato 23 agosto 2025, in prima serata, alle ore 21.25 su Rete 4. Si tratta di una commedia italiana del 2018 diretta dal regista e attore comico Leonardo Pieraccioni, di cui la rete sta trasmettendo l’intera filmografia.

Nel film, Pieraccioni recita accanto a diversi nomi del cinema italiano, come Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi e Gabriella Pession. Nel film compare anche la giovanissima Mariasole Pollio, che qui interpreta la figlia del protagonista, Yolanda. Completa il cast anche Vincenzo Salemme.

La trama del film Se son rose…: il ritorno delle ex

Leonardo (interpretato da Pieraccioni stesso) è un uomo di cinquant’anni circa single. Lavora come giornalista, specializzato in tecnologia e vive con la figlia Yolanda, teenager, avuta dalla ex moglie. Incapace di coltivare rapporti duraturi e vivendo a surgelati, la figlia, decide di rivoluzionare la vita del padre e manda un messaggio a tutte le sue ex, da parte del padre, che recita:“Sono cambiato. Proviamo di nuovo!”.

Ognuna delle donne interpellate risponderà a suo modo e per lui inizierà un divertente e utile viaggio tra passato e presente: una è diventata una suora laica, un’altra è professoressa di filosofia all’università e ha due figli gemelli insopportabili, un’altra ancora è depressa e l’ultima ha iniziato il percorso di transizione per diventare un uomo. Inoltre Leonardo deve badare all’ex moglie e alla figlia e mettere in chiaro la natura della sua relazione con la sua amica e amante Ginora.