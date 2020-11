Se son rose/ Video, su Canale 5 il film di e con Leonardo Pieraccioni (10 novembre)

Se son rose va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, martedì 10 novembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2018 dalla casa cinematografica Levante mentre la distribuzione è botteghini è stata gestita da Medusa Film. La regia è stata curata dalla principale protagonista Leonardo Pieraccioni con soggetto e sceneggiatura scritta dallo stesso regista in collaborazione con Filippo Bologna. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Gianluca Sibaldi con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Fabrizio Lucci mentre nel cast sono presenti anche Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Antonia Truppo e Nunzia Schiano.

Se son rose, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Se son rose. Leonardo Giustini è un uomo sui 40 anni che, dopo aver attraversato diverse esperienze sentimentali, si ritroverà a vivere una situazione assolutamente surreale. E’ una giornalista che collabora da diversi anni con una rivista in cui porta avanti una rubrica dedicata al mondo delle tecnologie, soprattutto alle innovazioni proposte dal web. La sua vita sentimentale può essere anche definita soddisfacente in virtù del fatto di avere al proprio fianco una figlia che lo adora e con la quale condivide gran parte della quotidianità. Tuttavia, la figlia essendo stanca di un padre che praticamente non ha vita sociale e che soprattutto sembra essersi ormai abituato all’idea di dover avviarsi verso la vecchiaia in solitudine, decide di fare qualcosa. La ragazzina convinta che il padre abbia intrapreso questo percorso soprattutto in virtù della sua scarsa propensione nell’impegnarsi, decide di inviare un messaggino dal suo cellulare ad una sua ex fiamma con la quale c’è stato un bellissimo rapporto caratterizzato però dalla mancanza di coraggio da parte dello stesso Leonardo nel proseguirlo.

Grossomodo nel messaggio la ragazzina fa presente come il padre abbia cambiato modo di proporsi nella quotidianità per cui si dice pronto a riprovarci per poter essere felici. Incredibilmente questo messaggio riesce a sortire l’effetto sperato in quanto viene anche inviato ad altre ex che hanno caratterizzato la sua vita sentimentale. Poco alla volta Leonardo si ritroverà nella sua quotidianità numerose ex che in maniera del tutto inspiegabile per lui, si ripropongono. La cosa che lo fa insospettire è che tutte abbiano deciso di riprovarci con lui nello stesso momento. Per l’uomo poco alla volta questa si dimostrerà una bellissima esperienza che gli permetterà di fare un vero e proprio salto nel passato ripercorrendo alcuni amori che ne hanno caratterizzato la gioventù e nei quali qualcosa puntualmente non è andato per il verso giusto. Insomma, se tra alcune delle sue ex c’è tanto effettivamente amore sincero allora questo potrà nuovamente riprodursi.

Video, il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA