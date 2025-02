Alla sua ottava presenza sul palco dell’Ariston, Noemi – pseudonimo di Veronica Scopelliti – ha scelto di partecipare al Festival di Sanremo 2025 con il testo ‘Se t’innamori muori‘ scritto assieme (tra gli altri) agli amici di una vita Blanco e Mahmood: un’occasione per Noemi di rifarsi dopo le precedenti sette partecipazioni con le quali non è mai riuscita a conquistarsi una prima posizione nella classifica generale, arrivando al più al terzo posto in occasione del Festival del 2012 al quale Noemi si presentò con la sua ‘Sono solo parole‘ che nel tempo è diventata una vera e propria hit.

Noemi, chi è la cantante a Sanremo 2025 con “Se t’innamori muori”/ La critica: “Merita di più”

Prima di dedicarci al vero e proprio testo completo ‘Se t’innamori muori’, vale la pena ricordare che prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2025 la stessa Noemi – raggiunta dai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni – la descrisse come una canzone dedicata “all’importanza di vivere la vita senza particolari paure”, incentrandosi soprattutto su quel pauroso – ma anche “sereno” – sentimento di “abbandono (..) che provi quando ti innamori” e ti lasci trascinare dalle “vulnerabilità”.

Gabriele Greco, marito di Noemi/ Insieme dal 2018: "C'è sempre stato. Un figlio..."

TESTO COMPLETO ‘SE T’INNAMORI MUORI’ DI NOEMI AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Con il Festival di Sanremo 2025 che si avvicina alla sua naturale conclusione che ci permetterà di scoprire ufficialmente – e per la prima volta – la classifica finale di questa 75esima edizione, noi vi lasciamo il testo completo della canzone ‘Se t’innamori muori‘ cantata da Noemi:

Scusa è tardi, se vuoi passo da te,

Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere,

Non rispondi se ti chiedo d’accendere,

Avere figli non è, non è,

Un discorso facile da prendere.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Credo sia normale, farsi continuamente dei pensieri strani,

Se inizia a svanire, la magia che c’era siamo già alla fine.

Perché non è più la prima volta, che prendi un treno per vedermi,

Che abbiamo l’ansia se si allungano i silenzi.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Lasciami soltanto un’altra via d’uscita,

Da questa discussione che sembrava infinita,

Qualcuno dovrà perdere, perché,

Accettarsi è difficile, quando non sai qual è la strada da prendere,

Dire siam diversi è sempre dura da ammettere,

Lasciami perdere, se conosci il peggio di me.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente

DUETTO NOEMI E TONY EFFE, COVER: "Tutto il resto è noia" / "La musica è confrontarsi su aspetti controversi"