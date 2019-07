Sea-Eye salva 65 migranti in Libia/ Salvini: “Alan Kurdi non arriva in Italia”

Sea Watch 3, Mediterranea e ora Sea-Eye: nuovo caso migranti in vista per il Governo Lega-M5s. Come riportano i colleghi di Repubblica, la nave Alan Kurdi dell’Ong tedesca ha soccorso questa mattina 65 migranti al largo della Libia: attesa una risposta da Malta, Roma e Tripoli per la presa in carico dei migranti. Interpellato dai cronisti a Trieste, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ribadito la linea dei porti chiusi: «In Italia non arrivano, c’è un porto maltese a disposizione, che vadano a Malta. L’Ong tedesca può scegliere tra la Tunisia e la Germania». Tramite Twitter l’ong tedesca ha fatto sapere che le autorità della Libia non hanno risposto alle loro comunicazioni, come già accaduto del resto per il caso Mediterranea, e attendono direttive dai tre Paesi contattati per sapere come muoversi.

SEA-EYE, BERLINO: “DATE PORTO SICURO A NAVE ALAN KURDI”

Martina Fiez, portavoce del Governo tedesco, ha affermato: «Salvare vite in mare è un compito europeo. Siamo al corrente della notizia della nave Alan Kurdi, sottolineiamo ancora una volta che il nostro obiettivo come governo tedesco è trovare una soluzione veloce: si tratta di trovare un porto sicuro e di chiarire la questione della redistribuzione». Repubblica riporta anche un’altra precisazione da parte di Berlino: «Al momento il governo federale non ha ricevuto alcuna richiesta di accoglienza delle persone» per quanto concerne i migranti salvati dall’ong tedesca Sea Watch. Il Post riporta inoltre che la Germania sarebbe troppo lontana per la nave Alan Kurdi, senza dimenticare che le norme del diritto internazionale prevedono che lo sbarco dei naufraghi debba avvenire nel più breve tempo possibile e nel porto sicuro più vicino.

