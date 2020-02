Sea Watch 3, assegnato porto Messina/ 194 migranti a bordo, Salvini “No allo sbarco”

Sea Watch 3, assegnato porto a Messina per la nave dell’Ong tedesca con 194 migranti a bordo: scoppia il caos, tensione tra Regione e Governo. Siamo nei giorni del Coronavirus – 11 morti e oltre 300 contagi in Italia – ma c’è da affrontare anche l’emergenza migranti per il Conte-bis: come riporta Repubblica, la nave della Ong tedesca dovrebbe arrivare domani nel porto di Messina. «Altre due imbarcazioni sono in difficoltà al largo delle coste libiche, chiediamo a tutte le autorità competenti di intervenire immediatamente. Non abbandonatele in mare», ha reso noto il team, che ha tenuto a precisare che Malta si è rifiutata di intervenire. Ma la Regione non sembra intenzionata ad avallare lo sbarco dei migranti: il governatore Nello Musumeci ha scritto direttamente al premier Conte per gestire la situazione con responsabilità.

SEA WATCH 3, ASSEGNATO PORTO MESSINA: IRA SALVINI

«Faccio appello al presidente Conte: dal governo regionale siciliano è arrivato finora un responsabile atteggiamento rispetto alla gestione unitaria di questa emergenza. Ma serve reciprocità», le parole del governatore Musumeci riportate da La Sicilia, con l’esponente del Cdx che ha aggiunto: «Avevo chiesto ieri e ribadisco oggi: in un contesto di allarme come quello attuale, suona come una sfida al popolo siciliano pensare di fare sbarcare altri migranti in Sicilia. Una quarantena a bordo è indispensabile o, se le autorità ritengono che la nave non lo consenta, si interloquisca con le autorità competenti e si diriga in altri porti». Netta la posizione di Matteo Salvini: «Il Viminale ha autorizzato altri 200 sbarchi dalla nave SeaWatch a Messina. Ha ragione il governatore della Sicilia Musumeci, non è possibile che in un momento come questo il governo permetta lo sbarco di altre centinaia di immigrati: che l’Europa si svegli e se ne faccia carico».

Il Viminale ha autorizzato altri 200 sbarchi dalla nave SeaWatch a Messina. Ha ragione il governatore della Sicilia Musumeci, non è possibile che in un momento come questo il governo permetta lo sbarco di altre centinaia di immigrati: che l’Europa si svegli e se ne faccia carico. pic.twitter.com/RdKgIy2bw0 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 26, 2020





