Sea Watch 3/ Due migranti evacuati d’urgenza nella notte: situazione di stallo

Continua a tenere banco il caso della Sea Watch 3, l’imbarcazione della Ong che lo scorso 12 giugno aveva soccorso 53 migranti al largo della Libia, e che si è avvicinata sempre più al porto di Lampedusa, forzando il blocco imposto dal governo italiano. Come riferito stamane da numerosi organi di informazione, due migranti sono stati fatti scendere per via delle loro condizioni fisiche: si tratta di un ragazzo di minore età e di un’altra persona, che sono stati trasferiti a terra. A bordo sono rimasti in 40, ma la situazione sta divenendo sempre più difficile per ovvi motivi: scarseggiano i viveri, il caldo torrido di questi giorni, e il fatto di dover stare a lungo in mare con tutto ciò che ne consegue per chi non è abituato a continuare ad ondeggiare. Matteo Salvini ha continuato a ribadire la propria tesi, specificando che la Sea Watch 3 verrà fatta entrare nel porto solamente se l’equipaggio sarà arrestato e la stessa imbarcazione sequestrata.

SEA WATCH 3: SITUAZIONE DI STALLO

Un’altra condizione fondamentale è che i 40 migranti ancora a bordo vengano ricollocati in tutta Europa. A riguardo si è tenuto un lungo colloquio nella giornata di ieri ad Osaka, in Giappone, in occasione del G20, fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il premier olandese Mark Rutte. La nazione dei tulipani, nonostante la Sea Watch 3 batta bandiera olandese, ha fino ad ora rimandato al mittente ogni proposta di accogliere i migranti a bordo, ma non è da escludere che dopo il vis-a-vis fra i due premier la situazione si possa essere sbloccata. Intanto da segnalare che la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo nei confronti di Carola Rackete, la giovane comandante della Sea Watch, che due giorni fa ha violato il blocco: nei suoi confronti l’accusa è quella di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra.

