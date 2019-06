Sea Watch, capitana vs Salvini “forzo blocco”/ Ong migranti, raccolta fondi per multa

Sarebbe questione di ore la decisione della capitana della Sea Watch 3 di forzare il blocco imposto dalle autorità italiane e far sbarcare i migranti a Lampedusa, incappando poi nel sequestro della nave e della salata multa prevista dal Decreto Sicurezza Bis. Carola Rackete sarebbe pronta, come spiegato ieri in un video-appello, a forzare il blocco di Salvini e dell’Unione Europea e portare a termine l’operazione di salvataggio delle 42 persone ancora a bordo dopo ormai 14 giorni di navigazione fuori dalle coste dell’Italia (dopo aver rifiutato di andare in Libia e Tunisia, e dopo il “niet” giunto da Olanda, Francia, Malta e Spagna). «Siamo tutti con lei. A questo punto e’ nella responsabilità del comandante portare in salvo i naufraghi», ha spiegato la Ong tedesca ieri sera dopo aver subito la sconfitta nel ricorso presentato da alcuni migranti a bordo presso la Corte di Strasburgo. «La Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha deciso di non applicare le “misure provvisorie” richieste dalla Sea Watch 3, e di non chiedere dunque alle autorità italiane di far sbarcare i migranti soccorsi in mare e da giorni a bordo della nave, alla quale è stato impedito di entrare nel porto di Lampedusa», ha spiegato ieri sera nella breve sentenza la Corte CEDU, dopo aver richiesto al Governo italiano di continuare a fornire l’assistenza necessaria a tutte le persone a bordo che sono in condizioni vulnerabili per età o stato di salute.

SEA WATCH, RACCOLTA FONDI ONG PER LA MULTA

Sconfitti sul piano legale, la Ong entrata nelle ire di Matteo Salvini già da parecchi mesi, ora non resta che l’azione “disperata”: «Se il nostro capitano Carola porta i migranti salvati dalla Sea Watch 3 in un porto sicuro, come previsto dalla legge del mare, affronta pene severe in Italia», rilanciano da Berlino. Intanto la stessa Sea Watch questa mattina ha lanciato una raccolta fondi per sostenere Carola Rackete e l’intero equipaggio della nave nell’affrontare le sanzioni a cui andranno incontro se forzeranno il “blocco navale”: «Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate sul #seawatch3 in un porto sicuro, potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani, condividi questo post e fai una donazione per la sua difesa legale», è il posto appello lanciato sui social in queste ore. Poco dopo la stessa Rackete, lanciando l’ennesima sfida a Salvini e all’Ue, ha rilasciato «Sono responsabile per le 42 persone salvate in mare e che non ce la fanno più. Le loro vite sono più importanti di qualsiasi gioco politico». Nel frattempo, stamane abbiano ospitato l’intervento del direttore del Cenass Paolo Quercia, grande esperto delle politiche migratori, che sulla vicenda Sea Watch afferma «Il rigetto della richiesta di sbarco da parte del tribunale di Strasburgo conferma che non esiste un diritto di accesso alle acque territoriali di uno Stato in violazione delle sue norme. Neanche con un carico di migranti che invocano la protezione umanitaria. Fanno eccezione i casi gravi e il dovere di prestare assistenza. Cosa che lo Stato italiano ha fatto. Per il resto si conferma un principio importantissimo: che la nave che ha effettuato il salvataggio è essa stessa un posto sicuro in cui i diritti umani fondamentali non sono in pericolo».

