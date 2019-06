Sea Watch si appella a Corte Strasburgo/ “Italia sbarchi migranti”: Salvini vs Olanda

Il giorno dopo il botta e risposta tra Salvini e i Paesi Bassi sul fronte nella nave Sea Watch 3 – ferma davanti alla costa di Lampedusa dallo scorso 12 giugno in attesa di poter sbarcare i 53 migranti a bordo – la svolta arriva dalla ong tedesca che si è rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo (la Cedu, ndr) affinché spinga l’Italia a consentire lo sbarco di tutti i migranti (e non solo di donne, minori e persone con difficoltà di salute). È stato lo stesso organismo internazionale a render nota la richiesta della Sea Watch – ricordiamo che la Cedu non fa parte dell’Unione Europea ma è un organismo a parte – spiegando come abbia inviato tanto al Governo italiano quanto alla stessa nave al largo di Lampedusa una serie di domande a cui rispondere con urgenza entro questo pomeriggio. Secondo i regolamenti vigenti, la Corte di Strasburgo può richiedere all’Italia di adottare “misure urgenti” che possano servire ad impedire «serie e irrimediabili violazioni dei diritti umani». Il caso Sea Watch non si risolve prosegue dopo che ormai da 12 giorni il braccio di ferro Salvini-Ong ha caratterizzato questa prima vera emergenza sul fronte umanitario dell’estate 2019.

SEA WATCH, LO SCONTRO SALVINI-OLANDA

Al momento a bordo vi sono 42 migranti dopo che in 13 hanno lasciato la nave per diverse esigenze, accompagnate a terra dalle autorità italiane che al momento però impongono lo status di “porto chiuso” dopo le recenti strette sui regolamenti presenti nel Decreto Sicurezza bis. Ieri pomeriggio la ong Sea Watch ha pubblicato su Twitter il percorso che la nave di migranti ha compiuto negli ultimi giorni non potendo sbarcare in Italia (dopo aver rifiutato il soccorso della Libia e dopo che si trovava in un primo momento più vicino alla Tunisia, ndr): «Questo è il tracciato percorso negli ultimi giorni dalla #SeaWatch. Disegna il confine tra acque territoriali italiane e quelle internazionali. Lo vedete? Lo stanno percorrendo forzosamente 42 persone che l’Europa, continente di 500 milioni di abitanti, non vuole». Nel frattempo, la giornata di ieri è stata caratterizzata anche dallo scontro a distanza tra il Ministro dell’Interno e il Governo dell’Olanda (in quanto Paese dove batte bandiera della Sea Watch 3): «anche in caso peggioramento della situazione a bordo la responsabilità è esclusivamente dell’Olanda e del comandante della nave», ha ribadito Salvini dopo aver scritto una lettera ad Amsterdam in cui richiede «pur avendo richiesto, sin dall’inizio, un porto di sbarco al proprio Paese di bandiera – a Voi – non ha, inspiegabilmente, ricevuto risposta». Non solo, Salvini se la prende anche con la giovane comandante della Sea Watch 3 – Carola Rackete – per il suo «strumentale stazionamento dell’imbarcazione, nello stesso luogo, da molti giorni e dello strumentale utilizzo dell’evoluzione delle condizioni delle persone a bordo per forzare le Autorità italiane ad autorizzare l’ingresso nelle acque territoriali e lo sbarco». L’Olanda ha avviato un giro di vite negli scorsi mesi per limitare le operazioni delle ong come la Sea Watch ma approfittando di una proroga concessa dal Tribunale, la nave salva-migranti è salpata nelle scorse settimane e ora si ritrova ai confini sud dell’Italia con l’ennesimo caso politico sollevato contro la politica dei porti chiusi del Governo italiano.

Questo è il tracciato percorso negli ultimi giorni dalla #SeaWatch. Disegna il confine tra acque territoriali italiane e quelle internazionali. Lo vedete? Lo stanno percorrendo forzosamente 42 persone che l'Europa, continente di 500 milioni di abitanti, non vuole. Quarantadue.





