Sean Astin/ Da “I Goonies” con Mikey Walsh a “Stranger Things”

Sean Astin è l’attore protagonista di Goonies, il film cult del 1985 diretto da Richard Donner e trasmesso in replica domani, sabato 25 luglio 2020, in prima serata su Italia 1. L’attore, figlio d’arte, ha raggiunto la grande popolarità proprio grazia al ruolo di Mickey Walsh nel film cult anni ’80 e successivamente interpretando Samvise “Sam” Gamgee nella trilogia de “Il Signore degli Anelli”. I Goonies, film d’avventura del 1985, è considerato ancora oggi una delle pellicole cult degli anni ’80 e prende il nome dal quartiere “Goon Docks” dove vivevano i quattro ragazzi protagonisti del film. Inutile negarlo quel ruolo ha cambiato la vita dell’attore americano visto che la pellicola è diventato uno di quei film simbolo degli anni ’80 lanciato Sean nel firmamento dello star di Hollywood. Recentemente proprio l’attore ha voluto condividere con tutti i suoi fan il video del provino sostenuto per la parte di Mikey Walsh nel 1985. Ad accompagnare il video la didascalia: “la mia audizione per I Goonies. Ehi ragazzi, ho aspettato 35 anni per condividere questo filmato con voi! Mentre stiamo attraversando questo momento difficile, mi auguro che tutti quanti sapremo condividere un po’ di spirito di avventura!”.

Sean Astin: da “I Goonies” a “Stranger Things”

Sean Astin è ricordato da tutti per il ruolo di Mikey Walsh ne “I Goonies”, ma in realtà l’attore si è districato con grande successo in altri film e serie tv amatissime dal pubblico. Qualche esempio? Basti pensare alla trilogia de Il Signore degli Anelli fino alla seconda stagione di “Stranger Things”. Intervistato da movieplayer.it (data 26 gennaio 2019), l’attore ha parlato così della sua esperienza in Stranger Things: “sono molto contento che mi abbiano scritturato. Credo che all’inizio temessero una sorta di effetto straniante, ma adesso si stanno davvero divertendo a livello di casting: hanno preso me, Cary Elwes, Paul Reiser… Era molto bello essere circondato da persone motivate e talentuose, che ti spingono a dare il meglio di te”. Impossibile poi non parlare del primo grande successo cinematografico: gli indimenticabili “Goonies” su cui ha detto: “è stato un divertimento costante, una nave pirata, e potei anche baciare una ragazza. Era anche abbastanza surreale andare a lavorare ogni giorno nei teatri di posa della Warner Bros., nel senso che arrivi e vedi la torre con il logo che appare all’inizio di una miriade di film, c’è l’addetto alla sicurezza che ti conosce e non c’è bisogno di far vedere le credenziali, hai il tuo parcheggio personale e il camerino di fianco al teatro di posa, e ti senti come un pezzo grosso per tre-quattro mesi”.





