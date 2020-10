Sean Connery è morto/ Da James Bond agli Intoccabili, addio ad un ‘mostro’ del cinema

Lutto nel mondo del cinema, è morto Sean Connery. L’immenso attore scozzese è deceduto quest’oggi all’età di 90 anni. Non è chiaro di cosa sia morto, se di vecchiaia o di qualche eventuale complicazione, in quanto la notizia è stata data pochi minuti fa dalla Bbc, l’emittente televisiva del Regno Unito, senza fornire ulteriori precisazioni. Non è semplice descrivere Sean Connery in poche righe, tenendo conto che lo stesso era stato insignito del titolo di Sir da parte della Regina Elisabetta, una delle onorificenze di maggiore prestigio del Regno Unito. Nato il 25 agosto del 1930, (era stato celebrato poche settimane fa in tutto il mondo per i suoi 90 anni), è stato non soltanto un attore ma anche un produttore cinematografico. Numerosi i riconoscimenti ottenuti in carriera, a cominciare dal premio Oscar del 1988 per la sua pregevole interpretazione nel film capolavoro di Martin Scorsese The Untouchables, Gli intoccabili. Inoltre, ha ottenuto tre Golden Globe, compreso l’Henrietta Award e quello alla carriera, e due Premi BAFTA.

SEAN CONNERY E’ MORTO: LE SUE INTERPRETAZIONI STORICHE

Dopo aver iniziato nei teatri negli anni ’50, Sean Connery divenne famoso in particolare grazie all’interpretazione di James Bond nella saga cinematografica Agente 007. E’ stato il primo attore ad interpretare l’agente segreto al servizio della Regina, e probabilmente è ancora oggi il più amato fra i colleghi che si sono susseguiti negli anni. Ma Sean Connery non è solamente James Bond, avendo lavorato con grandissimi registi come Alfred Hitchcok e Sidney Lumet, giusto per citare solamente alcuni esempi. Nel corso della sua carriera ha interpretato i ruoli più disparati, come ad esempio il frate nel film “Il nome della rosa”, trasposizione cinematografica del romanzo di Umberto Eco, e ancora, il comandante di un sottomarino dell’Unione Sovietica in un’altra pellicola cult come “Caccia a Ottbre Rosso”, preso da un romanzo di Tom Clancy, e ancora, in “Highlander” al fianco di Christopher Lambert. Aveva deciso di appendere le scarpe al chiodo nel 2003, chiudendo la sua carriera con “La leggenda degli uomini straordinari”, e annunciando di aver rifiutato di interpretare Gandalf e Albus Silente, i due maghi delle celebri saghe “Il signore degli anelli” e “Harry Potter”.



