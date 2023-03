Sean Kanan/ “Chi è Deacon Sharpe di ‘Beautiful’? Lui è uguale a me, un sopravvissuto e…”

CHI È SEAN KANAN OSPITE A “VERISSIMO”

Sean Kanan sarà ospite per la prima volta questo pomeriggio di “Verissimo”: nella prima delle due puntate del weekend con il rotocalco condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin, uno dei momenti clou sarà infatti dedicato all’attore statunitense noto soprattutto al pubblico televisivo femminile perché interpreta il personaggio di Deacon Sharpe di “Beautiful”, la soap opera dei record. E, in attesa di ascoltare cosa racconterà il 56enne originario di Cleveland alla padrona di casa, scopriamo qualcosa in più su di lui (mentre in un altro pezzo quest’oggi ci occupiamo della moglie Michelle Vega e dell’unica figlia avuta.

Già avvezzo ai riflettori della televisione italiana, dopo essere stato ospite di “Pomeriggio 5” di Barbara D’Urso e aver pure partecipato come guest star a “Ballando con le Stelle” su Rai 1 nell’edizione 2006, Sean Kanan è nato a Cleveland (Ohio) nel 1966; anche se la notorietà la deve soprattutto al ruolo di Deacon Sharpe in “The bold and the beautiful” (ma ci torneremo più avanti), l’attore viene ricordato anche per alcune apparizioni sul grande schermo come nel film “Karate Kid III – La sfida finale” e poi nella serie tv “Cobra Kai”, riprendendo proprio quel ruolo. Dal 2006 al 2010, tanto per rinsaldare ancora di più il legame speciale che ha col Belpaese, Kanan era stato fidanzato con Adriana Verdirosi, conosciuta proprio a Roma grazie all’esperienza nel cast del programma condotto da Milly Carlucci.

KANAN, “IL MIO DEACON SHARPE E’ COME ME: CI RIALZIAMO SEMPRE E…”

Come accennato, tuttavia il nome di Sean Kanan è noto soprattutto alla platea televisiva femminile per aver interpretato la parte di Deacon Sharpe in “Beautiful” a più riprese: la prima dal 2000 al 2005, poi in seguito il diretto interessato aveva ripreso il fortunato ruolo nel 2012 e tornando stabilmente nel cast della soap opera dal 2014 al 2016, e infine per due episodi nel 2017 prima del nuovo, grande ritorno. Uno di quei casi dove non solo l’alter ego televisivo fa le fortune di chi lo interpreta, finendo quasi per assottigliare le differenze tra reale e finzione, ma anche in cui sono tante le somiglianze tra di loro. “Io e Deacon siamo come due sopravvissuti” aveva detto l’attore statunitense tempo fa in una bella intervista che chiariva meglio il legale tra realtà e fiction.

Sean Kanan, ossia Deacon Sharpe (che nella serie televisiva sarebbe l’ex marito di Bridget, nonché il padre di Eric III ed Hope Logan), è sicuramente uno dei personaggi più interessanti e a cui sono legati importanti twist di sceneggiatura. Dopo la prima serie di puntate, Sharpe torna per riallacciare i rapporti con la figlia Hope e proprio di questo continuo lasciare e ritornare sul set di “Beautiful” aveva parlato Kanan in una intervista concessa a ‘Nuovo Tv’: “Io e lui abbiamo qualcosa in comune: siamo due sopravvissuti. Tante persone mi dicono che ho nove vite come i gatti” aveva spiegato il 56enne aggiungendo che, come la sua controparte sul piccolo schermo, “quando mi manca la terra sotto i piedi mi rialzo sempre e vado avanti… E il mio Deacon fa lo stesso!”.











