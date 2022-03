Sean Penn, chi è/ Il premio Oscar in prima linea tra attivismo e controversie

Chi è Sean Penn? Questa è la domanda che alcuni, particolarmente non interessati al cinema, si staranno ponendo in questi minuti, guardando Che tempo che fa. Il celebre attore americano, infatti, ospite di Fabio Fazio per parlare della crisi in Ucraina, conflitto che lui ha potuto seguire da vicino per diversi giorni: il 61enne, infatti, si è recato a Kiev per girare un documentario e ha potuto osservare da vicino la tragedia causata da Putin…

Che tempo che fa/ Anticipazioni puntata 13 marzo: ospite Sean Penn che…

«Mi sono visto con il presidente Zelensky sia un giorno prima dell’invasione sia nel giorno dell’invasione», ha raccontato Sean Penn al suo ritorno negli States: «Questo coraggio, la dignità e …amore che lui emana. E anche come abbia unito il Paese. È stato un momento incredibile. Sono infinitamente colpito dalla sua personalità e mi preoccupo molto per lui e per l’Ucraina».

Dylan Frances e Hopper Jack Penn, figli Sean Penn/ Due gocce d'acqua col padre e...

CHI È SEAN PENN? LA SUA GRANDE CARRIERA

Nato a Santa Monica nel 1960, Sean Penn è un attore, regista, produttore e sceneggiatore cinematografico. Ha scritto pagine importanti della settima arte americana, interpretando ruoli iconici, che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Il suo palmares parla da solo: due premi Oscar al miglior attore su cinque candidature, Orso d’argento al migliore attore al Festival di Berlino, Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes e due volte la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Da Carlito’s Wat e La sottile linea rossa, passando per Milk e 21 grammi: tante le interpretazioni rimaste nella storia del cinema. Senza dimenticare la sua attività dietro la macchina da presa, pensiamo al pluripremiato Into the Wild – Nelle terre selvagge.

Leila George D'Onofrio, Robin Wright, Madonna: ex Sean Penn/ Le nozze a Malibù, poi..

Sean Penn è famoso per il suo grande attivismo in ogni aspetto della socialità. Sostenitore dei diritti gay, l’attore è stato uno dei più noti oppositori alla guerra in Iraq e a tal proposito ha prodotto un film-documentario al riguardo (War made Easy). Sean Penn inoltre fa parte dell’Advisory Board dell’organizzazione per la protezione della vita marina Sea Shepherd. Non mancano le controversie, la più celebre risale al 2016: l’attore e regista intervistò segretamente il latitante narcotrafficante messicano Joaquín Guzmán detto “El Chapo”, poco prima della sua ricattura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA