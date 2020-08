Sean Penn e Leila George si sono sposati?/ Un’amica “svela” matrimonio segreto…

Sean Penn e Leila George si sono sposati? I due attori speravano di tener segreta la notizia del loro matrimonio, ma una loro amica con un post su Instagram, poi rimosso, ha svelato tutto. La foto in questione ritrae due mani intrecciate, una coppia di fedi e l’anello di fidanzamento che il divo aveva regalato alla compagna qualche mese fa. È stata la didascalia del post, comunque, a rivelare l’identità dei protagonisti dello scatto. «Siamo così felici che Leila George e Sean Penn si siano sposati», ha scritto Irena Medavoy. Il post è poi sparito, ma era già troppo tardi, perché lo screenshot dei fan di Sean Penn ha cominciato a circolare sui social e ha fatto il giro del mondo. Dunque, terzo matrimonio per Sean Penn, anche se manca la conferma ufficiale. I due stanno insieme da 4 anni e per tutto questo tempo a far scalpore è la loro differenza d’età. Leila George è infatti quasi coetanea di Dylan, figlio che Sean Penn ha avuto dall’ex moglie Robin Wright.

SEAN PENN E LEILA GEORGE SI SONO SPOSATI?

Leila George, figlia di Greta Scacchi e Vincent D’Onofrio, ha “solo” 28 anni. Quindi, con Sean Penn ci sono 32 anni di differenza. L’attore poi ha solo un anno in meno del suocero. Vincent D’Onofrio è la famosa star di “Law & Order: Criminal Intent” , ma ha anche recitato nel ruolo del cattivo di Daredevil. Tornando ai “numeri”, Leila, inoltre, ha appena due anni in più di Hopper, il 26enne secondogenito dell’attore. La differenza d’età comunque non ha rappresentato un problema per loro, che non solo sono pazzi l’uno dell’altra, ma hanno deciso di ufficializzare la loro unione. Con Leila George il divo di Hollywood ha voltato pagina dopo la rottura con Charlize Theron. «È la donna della mia vita», ha detto Sena Penn della giovane compagna. E infatti ha deciso di convolare a nozze con lei dopo quattro anni di fidanzamento. Anche lei attrice, ha all’attivo qualche film: ha debuttato nel film “Mother, May I Sleep with Danger?” con James Franco e Tori Spelling, poi ha recitato in “The Long Home” con la regia di James Franco.



