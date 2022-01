Sean Penn: “Gli uomini si stanno troppo femminilizzando”/ Scoppia la polemica

Sean Penn è finito nel mirino della critica in queste ore, a seguito di alcune sue frasi nei confronti degli uomini, a suo modo di vedere diventati troppo “effemminati”. Il noto attore Oscar ha rilasciato le proprie convinzioni in due diverse interviste, a cominciare da quella ad iNews degli scorsi giorni, in cui il 61enne attore e regista ha spiegato, senza troppi giri di parole: «Faccio parte del club che crede che gli uomini nella cultura americana siano stati largamente femminilizzati».

Quindi ha aggiunto, argomentando il suo pensiero: «Non penso che essere un bruto, una persona insensibile o mancare di rispetto alle donne c’entri con la mascolinità o vi abbia mai avuto qualcosa a che fare. Non penso che per essere corretti con le donne dovremmo diventare donne». Sean Penn è stato quindi interpellato anche dalla rivista The Independent, e affiancato dalla figlia Dylan ha ribadito il concetto di cui sopra: «Penso che gli uomini, secondo il mio punto di vista, siano stati piuttosto femminilizzati. Io sono circondato da donne molto forti nella mia vita, che non considerano la mascolinità come una forma di oppressione verso di loro».

SEAN PENN: “CI SONO MOLTIO GENI CODARDI CHE PORTANO LE PERSONE…”

Quindi Sean Penn ha aggiunto e concluso: «ci sono molti geni codardi che portano le persone ad abbandonare i jeans e a mettersi una gonna». Parole che, come detto sopra, hanno scatenato la bufera nei confronti dell’attore, e sono stati molti coloro che l’hanno attaccato, anche se lo stesso sembrerebbe tirare dritto per la sua strada con le sue convinzioni.

Attualmente Sean Penn è impegnato nel tour promozionale del suo nuovo film Flag Day e Licorice Pizza, diretto da Paul Thomas Anderson, che uscirà anche in Italia fra poco meno di due mesi, precisamente il prossimo 17 marzo del 2022. La pellicola, che ha come protagonista proprio il 61enne attore, racconta la storia di un truffatore che abbandona la sua famiglia, e soprattutto la figlia a cui è molto legato, inseguito dalla polizia.

