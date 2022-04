Sean Preston e James figli di Britney Spears/ La lunga causa per l’affidamento

Britney Spears ha annunciato a tutti attraverso i suoi social di essere in attesa del suo terzo figlio a seguito di una vacanza in cui pensava di essere solo ingrassata. La donna è in attesa del primo figlio con il compagno Sam Asghari con cui è fidanzata da diversi anni: “Ho fatto un test di gravidanza e… avrò un bambino”.

Il bambino in arrivo non è il primo figlio della cantante che ha già due figli: Sean Preston di 16 anni e Jayden James di 15 anni. I due ragazzi sono nati entrambi dal matrimonio con Kevin Federline a seguito di due gravidanze molto difficili per la donna che l’hanno portata a soffrire di depressione, come ha scritto la donna stessa all’interno del suo post: “È stato orrendo. Allora le donne non ne parlavano tanto e alcuni credevano pericoloso che una incinta si lamentasse”.

Britney Spears il rapporto travagliato con i suoi due figli Sean Preston e James

Britney Spears nel 2007 ha perso la custodia dei suoi figli nel 2007 quando il giudice le concesse “due visite e un pernottamento a settimana” fino ad ottenere la custodia al 50% nel 2008 per essere successivamente ridotta al 30% nel 2019 a seguito di un incidente tra Sean Preston e il padre della cantante Jamie Spears. Con il nuovo arrivato Britney Spears ha annunciato di voler affrontare la maternità in maniera del tutto diversa: “Questa volta farò yoga tutti i giorni e spargerò intorno a me solo gioia e amore”.

I due figli di Britney Spears avuti con il precedente compagno in questi anni sono apparsi poco spesso nel corso di questi anni in cui la cantante è stata al centro della battaglia legale contro suo padre. La donna è sempre stata una mamma affettuosa cercando di fare il massimo anche come mamma single a seguito della separazione, come ha affermato lei stessa in un’intervista a People nel 2017: “I miei figli vengono prima di tutto sempre. Non c’è niente di più gratificante che essere una mamma e guardare i miei figli diventare giovani”.











