Seat Music Awards 2019, 6 Giugno/ Scaletta cantanti e diretta: Gazzelle canta Punk!

SEAT MUSIC AWARD 2019 DIRETTA PUNTATA 6 GIUGNO

I Seat Music Awards si avviano verso la fase conclusiva per questa serata. Sul palco i The Kolors con Elodie con “Pensare male”. Grande successo per loro, con i complimenti di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Arriva anche Anna Tatangelo con il nuovo brano “Tutti ciò che serve”. Pure per lei c’è un lungo applauso del pubblico. La seconda puntata si chiude con l’esibizione di Gazzelle, che canta Punk. Premio live per il cantante: “Grazie di cuore, vi voglio un mondo di bene. Ciao Mamma”. Prossimo appuntamento al 21 giugno con una nuova puntata dei Seat Music Awards. Ringraziamenti di chiusura da parte di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, cala il sipario sull’Arena. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ECCO I THE KOLORS

Vanessa Incontrada e Carlo Conti fanno gli auguri a Pippo Baudo per il compleanno e la serata di domani. Subito dopo Achille Lauro con un bel medley di Rolls Royce e 1969. Arriva anche Noemi, finalmente, con la cover di Domani è un altro giorno, canzone di Ornella Vanoni. Un super classico. Il vincitore di Amici 2019, Alberto Urso, si esibisce ai Seat Music Awards con Accanto a te. Precede l’ingresso in scena di una frizzante Baby K con Da zero a cento e Playa. I conduttori danno la linea al telegiornale, al rientro dal collegamento introducono i Negrita con ‘Anadlusia’. Ci sono anche i The Kolors ed Elodie con il brano ‘Pensare Male’. “Stasera abbiamo una Elodie un po’ spagnola” dicono i The Kolors. “Abbiamo ripreso lo stile di dieci anni fa con questa canzone. Sta tornando tanto il suonato”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

GINO PAOLI E ACHILLE LAURO

Mika canta Relax Take it Easy e si becca la standing ovation del pubblico. Giunto all’Arena per i Seat Music Awards, l’artista ha un messaggio per gli italiani: “Ho il vostro paese nel cuore, sono qui per dirvi grazie”. Mika è emozionato, la Incontrada pure: “E’ proprio un ragazzo con la magia nel cuore. E’ bello in tutti i sensi, è una persona semplice. Sono felice di averlo conosciuto stasera”. Le fa eco Carlo Conti: “Veramente un numero uno”. Tocca a Gino Paoli, che riceve l’omaggio dei 12.000 dell’Arena dopo “Una lunga storia d’amore”. Il pubblico si alza in piedi per omaggiare i suoi sessantanni di carriera: “60 anni sono pochissimi. La mia storia d’amore col pubblico e con tutti voi? Preferirei lei (Vanessa Incontrada, ndr)”. Dopo Paoli, c’è Achille Lauro. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

CANTA FIORELLA MANNOIA

Mika assoluto protagonista ai Seat Music Awards con il nuovo brano ‘Ice Cream’. Una canzone frizzante, coinvolgente e molto estiva. Una sorta di anteprima dell’album Revolution. Per Vanessa incontrada “Mika è sensualissimo questa sera”. Lui è commosso, ha sentito la mancanza dell’Italia ed al debutto all’Arena di Verona: “Fantastica questa prima volta”. Il cantante tornerà più tardi per cantare la storica Relax Take it easy. Dopo Mika c’è Alessandra Amoroso, insieme ai Boomdabash. Cantano Mambo Salentino scatenando l’entusiasmo del pubblico. “Il premio che ci date stasera è davvero fighissimo, posso dirlo?”, chiude il leader del gruppo. Spazio alla mitica Loredana Bertè con Tequila e San Miguel. Poi l’inimitabile Fiorella Mannoia con ‘Il Senso’. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DOPO IL VOLO, C’E’ NEK

Paola Turci canta ‘Viva da Morire’ ai Seat Music Awards. “Per me questa canzone è un rafforzativo della voglia di vivere – spiega la cantante – Non vedo l’ora di fare il tour estivo e invernale”. Dopo la Turci arriva Francesco Renga con il nuovo singolo Prima o Poi. Per l’artista di Udine grandissima accoglienza, lui ci tiene a ringraziare i tanti fan presenti all’Arena di Verona: “Lo avevo detto che prima o poi sarei tornato all’Arena di Verona. Siete tutti uno spettacolo incredibile, vi faccio i complimenti. Essere qui è un’emozione unica, sarà un’esperienza indimenticabile. Basta alzare gli occhi al cielo per respirare la magia che c’è qui all’Arena di Verona, poi c’è il pubblico che fa tutta la differenza del mondo”. Renga saluta, Raf e Umberto Tozzi subentrano. Dopo il medley dei loro successi ci sono anche i Modà, che ritornano dopo un periodo di assenza. Arriva anche Il Volo, con ‘A chi mi dice’. Subito dopo Nek con ‘La Storia del Mondo’. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

BENJI E FEDE SUL PALCO

Premio live certificato SIAE per Fabrizio Moro, che ringrazia i suoi fan: “Tutto quello che è successo fino ad oggi è dovuto ad una transenna. I concerti sono bellissimi, devo ringraziare quelle persone che vengono a vedermi dal vivo e a quelli che verranno ad ascoltarmi nelle prossime tappe dei miei concerti”. Si procede con Enrico Nigiotti, che porta sul palco il suo singolo estivo ‘Notturna’. La serata va avanti a ritmo spedito, come la puntata di ieri sera, con Benji e Fede che si scatenano sul palco con il brano “Dove e quando”. Carlo Conti e Vanessa Incontrada chiamano sul palco Paola Turci, per lei c’è l’ultimo singolo “Viva da morire”. Altro grande ospite in arrivo all’arena di Verona, dopo la Turci si esibirà Francesco Renga. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

APRE LO STATO SOCIALE

Carlo Conti e Vanessa Incontrada si divertono sul palco sul del Seat Music Awards prima dell’inizio della diretta. Dopo i classici saluti in anteprima iniziano ufficialmente le esibizioni della seconda puntata. Si parte con “Dj di m…”. Sul palco Lo Stato Social e Myss Keta. La band è vestita a strati e durante l’esibizione se ne toglie uno ad ogni strofa. “Che inizio fantastico!”, commenta Carlo Conti. Poi presenta il secondo artista che sta per salire sul palco: “Ma qualcuno di voi ha fame? Potremmo prenderci un Avocado Toast con…Annalisa!”. Lungo applauso per lei, che ringrazia tutti: “Buonasera e grazie a tutti. Ora che sono qui va tutto benissimo. Sono davvero molto agitata, lo dico qui davanti a tutti. Forse non si vedeva, meglio così. E’ stata un’emozione cantare qui”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

LA SCALETTA CANTANTI 6 GIUGNO MUSIC AWARDS 2019

Quali sono i cantanti che si esibiscono in questo secondo ed ultimo appuntamento dei Seat Music Awards 2019? Il portale di Sorrisi Tv e Canzoni ha pubblicato la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti nella serata. Eccola: Lo Stato Sociale feat. Myss Keta – “Dj di m….”, Annalisa – “Avocado Toast”, Fabrizio Moro – “Ho bisogno di credere”, Enrico Nigiotti – “Notturna”, Benji e Fede – “Dove e quando”, Paola Turci – “Viva da morire”, Francesco Renga – “Prima o poi”, Raf e Umberto Tozzi con un medley di successi “Infinito – Battito animale – Tu – Gloria”, Modà con un altro medley “Sono già solo – Gioia – La notte”, Il Volo – “A chi mi dice”, Nek – “La storia del mondo”, Ospite: Mika – “Ice Cream”, Boomdabash feat. Alessandra Amoroso – “Mambo salentino” + “Per un milione”, Loredana Bertè – “Tequila e San Miguel”, Fiorella Mannoia – “Il senso”, Ron e Fiorella Mannoia – “Cara”, Francesco Gabbani – “È un’altra cosa”, Takagi & Keta e Giusy Ferreri – “Jambo”, Mika – “Relax, take it easy”, Gino Paoli – “Una lunga storia d’amore”, Ospiti: Luca e Paolo, Achille Lauro – “1969 / “Rolls Royce”, Noemi – “Domani è un altro giorno”, Alberto Urso – “Accanto a te”, Baby K – “Da zero a cento” / “Playa”, Negrita – “Andalusia”, The Kolors con Elodie – “Pensare male”, Anna Tatangelo – “Tutto ciò che serve”, Levante – “Andrà tutto bene”, Gazzelle – “Punk”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

CRITICHE PER VANESSA INCONTRADA

Tornano questa sera i Music Awards 2019 e ancora una volta è la Incontrada a beccarsi qualche commento non proprio carino del pubblico a casa, in particolare per un outfit che non l’avrebbe valorizzata. Di fronte a critiche e qualche insulto, c’è però chi ha trovato la conduttrice fantastica, Ecco alcuni commenti positivi: “Vanessa Incontrada è di una bellezza disarmante… bella sorridente umile scherzosa un mix di attributi devastanti…solo da ammirare…chapeau alle donne così” si legge in risposta a un post che l’aveva insultata e ancora:”Io trovo bellissima Vanessa Incontrada. È una donna che è fiera delle sue curve e le mostra con grande orgoglio…” (Aggiornamento di Anna Montesano)

OTTIMI ASCOLTI PER LA PRIMA SERATA DEL SEAT MUSIC AWARDS

Seat Music Awards 2019 torna questa sera su Rai1 dopo l’ottima serata di ieri. La musica va sempre forte in tv specialmente in questo periodo ma nella serata complicata di ieri sera sicuramente ha sorpreso ancora di più. Contro il trash e i pettegolezzi di Barbara d’Urso, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada ha registrato un netto di 3.294.000 telespettatori, share 16,98% mentre sulla pagina social di Rai1 si legge: “I # SEATMusicAwards19 si posizionano al primo posto dei programmi più commentati sui social dell’intera giornata, con oltre 313mila interazioni”. Come andrà questa sera? Sicuramente meglio visto che la concorrenza non sarà molto agguerrita come quella di ieri sera. Tra le star che saliranno sul palco questa sera ci sarà anche la bella Noemi che proprio poco fa ha ricordato ai fan l’appuntamento di questa sera, sarà lei la ciliegina sulla torta di un’altra serata perfetta? Clicca qui per vedere la foto e leggere il suo invito. (Hedda Hopper)

SEAT MUSIC AWARDS 2019: ANTICIPAZIONI SECONDA SERATA 6 GIUGNO

Giovedì 6 giugno, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono il secondo ed ultimo appuntamento dei Seat Music Awards 2019 che, dopo il grande successo della prima serata, regalerà nuove emozioni musicali. Sul palco dell’Arena di Verona, saliranno altri grandi artisti della musica italiana e internazionale. Nel corso della serata saranno assegnati dei premi speciali ai più grandi artisti del panorama musicale come Claudio Bagioni. Non mancheranno i nomi più attesi dal pubblico e che sono destinati ad essere i veri protagonisti dell’estate 2019 come i Thegiornalisti che, anche quest’anno, hanno lanciato il loro tormentone estivo ovvero Maradona y Pele.

I CANTANTI DEL 6 GIUGNO AL SEAT MUSIC AWARDS

Quali cantanti animeranno la seconda serata dei Seat Music Awards 2019? La scaletta della serata non è stata ancora diramata, ma ecco i nomi degli artisti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona: Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Baby K, Carl Brave, Cristina D’Avena, Dark Polo Gang, Elisa, Emis Killa, Ermal Meta, Francesco De Gregori, Gemitaiz, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno, Irama, J-Ax, Laura Pausini & Biagio Antonacci, Ligabue, Maneskin, Mahmood, Marco Mengoni, Pio e Amedeo, Roberto Vecchioni, Salmo, Sfera Ebbasta, Thegiornalisti, Ultimo, Vincitore The Voice ovvero Carmen Pierri.

I PREMI DEL 6 GIUGNO AL MUSIC AWARDS 2019

Carlo Conti e Vanessa Incontrada premieranno gli artisti che, nel periodo che va da maggio 2018 a maggio 2019 hanno raggiunto importanti successi discografici. I premi Seat Music Awards 2019 che saranno assegnati nel corso della serata sono: “oro” per a vendita di oltre 25.000 copie, “platino” assegnato a chi ha venduto 50.000 copie, e “multi platino” e “doppio platino” per oltre le 100.000 copie, “triplo platino” oltre le 150.000, “quadruplo platino” oltre le 200.000, “5 volte platino” per le oltre 250.000 e “diamante” assegnato a chi raggiunge l’importante traguardo delle 500.000 copie vendute. La serata potrà essere seguita sia su Raiuno che in streaming sul sito Raiplay di cui è disponibile anche l’app.



