Seat Music Awards 2020/ Scaletta cantanti e diretta del 4 settembre

SEAT MUSIC AWARDS, CANTANTI, SCALETTA E ANTICIPAZIONI 4 SETTEMBRE

Nonostante le polemiche dei giorni scorsi, tutto è pronto per il ritorno in onda dei Seat Music Awards che ha rimesso insieme l’amata coppia di “fine estate” ovvero quella formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. I due sono tornati sul palco insieme proprio nei giorni scorsi per la prima puntata dell’evento musicale dell’anno che segnerà così il via della nuova stagione possibilmente lontana dagli spettri di quella scorsa che si è chiusa all’insegna del Coronavirus. La musica potrebbe ripartire da qui ed è questa l’idea comune degli artisti che sono saliti sul palco dell’Arena di Verona lo scorso 2 settembre e, siamo sicuri, anche quelli che lo faranno questa sera quando lo show musicale tornerà in onda su Rai1 per un sabato rilassante. La “competizione” non c’è e per la prima volta in 14 anni, i Music Awards hanno rinunciato ai premi da consegnare per le certificazioni degli album e singoli, per dedicare la serata alla celebrazione della musica.

SEAT MUSIC AWARDS, LA SCALETTA DELLA SECONDA PUNTATA DEL 4 SETTEMBRE

Questo non ha spazzato via le polemiche visto che dopo la prima puntata dei Seat Music Awards, in molti si sono detti delusi dal playback e dalle esibizioni dei grandi artisti e proprio uno di loro, Claudio Baglioni, ha pensato bene di dire la sua scusandosi con il pubblico: “Ero emozionato, ho sbagliato un po’ di parole. Siamo tutti un po’ arrugginiti”. Ma chi salirà questa sera sul palco dell’Arena di Verona? Al momento non c’è ancora una scaletta ufficiale ma quello che sappiamo è che questa sera i cantanti presenti, salvo cambiamenti, sono Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Baby K, Gigi d’Alessio, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Fred de Palma, Giusy Ferreri, Diodato, Francesco Gabbani, Irama, Il Volo, Ghali, J-Ax, Mahmood, Marco Masimi, Levante, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Fabrizio Moro, I Modà, Enrico Nigiotti, Nek, Pierò Palù, Tommaso Paradiso, Raf e Tozzi, Piero Pelù, Riki, The Kolors, Enrico Brignano e Francesco Renga.



© RIPRODUZIONE RISERVATA