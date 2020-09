Seat Music Awards 2020/ Scaletta e diretta: da Emma a Tiziano Ferro e Zucchero

Mercoledì 2 settembre, in diretta in prima serata su Rai1, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, presentano i Seat Music Wards 2020. Si tratta della quattordicesima edizione dei Music Awards che, per il secondo anno consecutivo, sono denominati Seat e che quest’anno ha un sapore molto particolare. Per la prima volta, infatti, gli artisti che saliranno sul palco della splendida Arena di Verona sulla quale si riaccendono i riflettori dopo il lockdown per la pandemia, non saranno i premiati ma si metteranno a disposizioni di tutti i lavoratori del mondo della musica. Sarà una serata molto speciale dedicata ai tecnici, musicisti e tutti coloro senza i quali la grande macchina della musica non esisterebbe. I “Premi della Musica” diventano diventano così i “Premi dalla Musica” per offrire un riconoscimento a tutti coloro che lavorano dietro le quinte.

SEAT MUSIC AWARDS 2020: LA SCALETTA

I più grandi nomi della musica Italiana saliranno sul palco dell’Arena di Verona durante i Seat Music Awards 2020 in programma il 2 e i 5 settembre. Durante la prima serata trasmessa in diretta su Raiuno e in simulcast su Rai Radio2 con la conduzione di Nek e Carolina Di Domenico, si esibiranno: Alessandra Amoroso; Biagio Antonacci; Claudio Baglioni; Andrea Bocelli; Riccardo Cocciante; Francesco De Gregori; Antonello Venditti, Elisa, Emma tornata sulla scena con il nuovo singolo Latina; Tiziano Ferro in collegamento da Los Angeles, Ligabue; Fiorella Mannoia che ha lanciato il suo nuovo singolo chissà da dove nasce una canzone scritto da Ultimo; Gianni Morandi; Gianna Nannini; Eros Ramazzotti e Zucchero.

GLI OSPITI NON MUSICALI

Nel corso della prima serata dei Seat Music Awards 2020, sul palco, saliranno anche grandi nomi della comicità italiana. All’Arena di Verona, così, ci saranno anche i due grandi amici di Carlo Conti ovvero Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello che strapperanno risate non solo al pubblico presente in Arena ma anche ai telespettatori. Spazio, poi, ad lluna delle coppie più amate della comicità italiana ovvero Ficarra e Picone. Infine, ai Seat Music Awards non poteva mancare Amadeus che, dopo il successo dello scorso anno, sta preparando la nuova edizione del Festival di Sanremo e che rappresenta una grande sfida per il conduttore a causa dei problemi che il mondo dello spettacolo sta avendo per la pandemia.



